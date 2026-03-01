Ντουμπάι: Βίντεο ντοκουμέντο από drone που έπεσε σε διαμέρισμα – «Δεν πρόλαβα καν να τελειώσω το τσάι μου»

Με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται δεν είναι λίγες οι χώρες που μπλέχτηκαν σε εχθροπραξίες κατά τους από τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ και ΗΠΑ. Ανάμεσα σε αυτές είναι και το Ντουμπάι, με τον τουριστικό προορισμό να δέχεται πλήγματα από εκεί που δεν το περίμενε.

Ένας Βρετανός περιέγραψε πώς το διαμέρισμά του στο Ντουμπάι χτυπήθηκε από ιρανικό drone, καθώς το εμιράτο δέχεται συνεχείς επιθέσεις από την Τεχεράνη σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Το Ιράν επιτίθεται σε συμμάχους των ΗΠΑ σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του Ντουμπάι, του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και του Άμπου Ντάμπι, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Ένας άνδρας με βρετανική προφορά ανέβασε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας: «Μόλις μας χτύπησε drone», προσθέτοντας: «Δεν πρόλαβα καν να τελειώσω το τσάι μου».

Absolutely insane video of a British mans apartment in Dubai having been hit by an Iranian drone which failed to detonate.pic.twitter.com/1f3jKOQFKE
March 1, 2026

Πρόσθεσε ότι το διαμέρισμά του βρίσκεται στον 19ο όροφο του συγκροτήματος Warda στο Ντουμπάι.

Το κτίριο βρίσκεται στο νότιο Ντουμπάι, στην περιοχή Town Square, Al Yalayis 2 – περίπου 18 μίλια από το Burj Khalifa.

Τα διαμερίσματα εκεί πωλούνται κατά μέσο όρο περίπου 1,3 εκατομμύρια ντιρχάμ, δηλαδή σχεδόν 275.000 λίρες.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που διοικεί το Ντουμπάι και τα άλλα έξι εμιράτα, επιβεβαίωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ιρανικά πλήγματα και άλλοι 58 τραυματίστηκαν.

Οι αρχές ανέφεραν ότι συντρίμμια από drones που αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα έπεσαν πάνω σε δύο σπίτια στην πόλη, τραυματίζοντας δύο άτομα, ενώ προκάλεσαν επίσης πυρκαγιά στο μεγάλο λιμάνι Τζεμπέλ Άλι.

Επιπλέον βίντεο μέσα στη νύχτα έδειξαν πανικό σε τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Ντουμπάι, γεμάτο καπνό και συντρίμμια. Το αεροδρόμιο εκκενώθηκε αφού τραυματίστηκαν τέσσερις εργαζόμενοι. Υπενθυμίζεται ότι φωτιά είχε ξεσπάσει και στο ξενοδοχείο Burj Al Arab μετά από ιρανική επίθεση με drone το Σάββατο (28/02/2026).