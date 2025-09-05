Ντουμπάι: Βρετανίδα φοιτήτρια καταδικάστηκε σε ισόβια για ένα «ηλίθιο λάθος»

Μακριά από την πατρίδα της, μόνη και έγκλειστη στις φυλακές στο Ντουμπάι, βρίσκεται μια Βρετανίδα φοιτήτρια η οποία σύμφωνα με την οικογένειά της, η καταδίκη της οφείλεται σε ένα «ηλίθιο λάθος».

Η 23χρονη Mia O’Brien από το Huyton του Λίβερπουλ της Βρετανίας «έκανε ένα πολύ ηλίθιο λάθος» στο Ντουμπάι, σύμφωνα με τη μητέρα της, η οποία δημοσίευσε μια συγκινητική έκκληση σε ιστότοπο συγκέντρωσης χρημάτων (GoFundMe) προκειμένου να συγκεντρωθούν τα δικαστικά έξοδα.

«Η Μία καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη στο Ντουμπάι και τώρα βρίσκεται στη φυλακή», έγραψε η μητέρα της, η 46χρονη Ντανιέλ Μακέννα, στην ανάρτησή της.

«Όπως μπορείτε όλοι να φανταστείτε, ως μητέρα της, είμαι απολύτως συντετριμμένη. Έχω να δω την κόρη μου από τον περασμένο Οκτώβριο.

«Η Μία είναι μόλις 23 ετών και δεν έχει κάνει ποτέ κάτι κακό στη ζωή της. Είναι μια νεαρή κοπέλα που πήγε στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσει νομικά, αλλά δυστυχώς μπλέχτηκε με τους λάθος, όπως αποδείχθηκε, φίλους και έκανε ένα πολύ ηλίθιο λάθος, για το οποίο τώρα πληρώνει το τίμημα.

Το μόνο που ζητώ είναι να δωρίσετε ό,τι μπορείτε, ακόμα και αν είναι μόνο 1 λίρα, γιατί θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων. Σας ευχαριστώ πολύ».

Αργότερα, πρόσθεσε: «Θέλω απλώς να ευχαριστήσω όλους για τις δωρεές τους μέχρι τώρα. Αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να σταλούν στην κόρη μου Μία, αλλά και για τυχόν νομικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν, και ίσως ακόμη και για να έρθει η οικογένεια στο Ντουμπάι να την δει, καθώς κανένας από εμάς δεν έχει δει τη Μία από τον περασμένο Οκτώβριο, οπότε σας ευχαριστώ όλους πολύ».

«Αυτή τη στιγμή περνάει δύσκολη φάση. Μόλις μεταφέρθηκε σε άλλη φυλακή μετά την καταδίκη της σε ισόβια κάθειρξη», είπε η μητέρα της στην daily mail.

«Ήταν ένα τεράστιο σοκ».

Δεν είναι γνωστό για ποιο έγκλημα καταδικάστηκε η 23χρονη, αλλά στα Εμιράτα μπορεί να επιβληθεί ισόβια κάθειρξη σε περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, ανάλογα με τις περιστάσεις και την ποσότητα των ναρκωτικών.

Άλλα εγκλήματα που επισύρουν ισόβια κάθειρξη – η οποία στο Ντουμπάι είναι συνήθως περίπου 15 χρόνια – περιλαμβάνουν σοβαρή βία και τρομοκρατία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποιεί αυστηρά τους επισκέπτες του Ντουμπάι στον ιστότοπό του: «Υπάρχει μηδενική ανοχή για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά…».