NYT: Η απαίτηση – παγίδα του Πούτιν για την μεταπολεμική Ουκρανία που οι Ευρωπαίοι θεωρούν παράλογη

Η Ρωσία θέλει να μπει ως χώρα - εγγυήτρια για την ασφάλεια στην Ουκρανία μετά τον τερματισμό του πολέμου, μία κίνηση που αναλυτές και Ευρωπαίοι θεωρούν ύποπτη
Βλαντιμίρ Πούτιν
Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Τα τεράστια κενά που υπάρχουν στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την ειρήνη στην Ουκρανία, μεταδίδουν οι New York Times. Με αφορμή τις δηλώσεις κορυφαίου διπλωμάτη τη Ρωσίας σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, το αμερικανικό μέσο σχολιάζει την κατάσταση που επικρατεί στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων παρά τις συνόδους που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες με διαμεσολαβητή τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης, δήλωσε πως η Ρωσία θέλει να αποτελέσει μέρος οποιωνδήποτε μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν αυτή την απαίτηση ως παράλογη.

Η συγκεκριμένη δήλωση εντείνει την αβεβαιότητα για το πώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες που θέλουν να «σταθμεύσουν» δυτικά στρατεύματα στα ουκρανικά εδάφη (στην περίπτωση που συμφωνηθεί ειρήνη και μόνο για την πιθανότητα πως δεν θα ξεκινήσει πάλι πόλεμος) , μπορεί να συμπεριληφθεί στα σχέδια του Βλαντιμίρ Πούτιν για μία ειρηνευτική συμφωνία.

«Η σοβαρή συζήτηση για θέματα διασφάλισης της ασφάλειας χωρίς τη Ρωσία είναι μια ουτοπία, ένας δρόμος προς το πουθενά», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Οι υποστηρικτές του Κιέβου απορρίπτουν σε μεγάλο βαθμό την ιδέα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να συμβάλει στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας, δεδομένου ότι ξεκίνησε τη στρατιωτική της επέμβαση εκεί το 2014 και την πλήρη εισβολή της το 2022.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, από την ημέρα της συνόδου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, διαμηνύει τη σημαντική πρόοδο που έγινε στις συνομιλίες μεταξύ των 2 χωρών.

Η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε αποδεχθεί πρόταση για παροχή εγγυήσεων στην Ουκρανία από τις δυτικές χώρες. Μάλιστα αυτή η πρόταση είναι τόσο ισχυρή όσο το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο ορίζει ότι μια επίθεση σε ένα μέλος της συμμαχίας θεωρείται επίθεση σε όλες τις χώρες – μέλη.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Ρωσία, δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε την «ρηξικέλευθη» παραχώρηση να επιτρέψει στις ΗΠΑ και την Ευρώπη να προσφέρουν «προστασία τύπου Άρθρου 5» στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι είναι ανοιχτό σε προσφορές τέτοιων εγγυήσεων για την Ουκρανία από ξένες χώρες, αλλά με μια παγίδα: η Ρωσία θα πρέπει να είναι ένας από τους εγγυητές και κανένα δυτικό στρατεύματα δεν θα πρέπει να εδρεύει στα ουκρανικά εδάφη.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε ότι το είδος της εγγύησης ασφαλείας για την Ουκρανία που θα αποδεχόταν η Ρωσία ήταν του είδους που διαπραγματεύονταν η Ρωσία και η Ουκρανία όταν διεξήγαγαν ειρηνευτικές συνομιλίες τους πρώτους μήνες του πολέμου το 2022.

Το σχέδιο ειρηνευτικής συνθήκης που διαπραγματεύτηκαν τότε η Ρωσία και η Ουκρανία, το οποίο δεν οριστικοποιήθηκε ποτέ πριν οι συνομιλίες καταρρεύσουν, θα απαγόρευε στην Ουκρανία να συνάψει στρατιωτικές συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ ή να επιτρέψει σε ξένα στρατεύματα να σταθμεύουν στο έδαφός της.

Ορίζει ότι μια ομάδα «κρατών-εγγυητών» -συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Κίνας, των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της ίδιας της Ρωσίας- θα έσπευδε να υπερασπιστεί την Ουκρανία σε περίπτωση νέας επίθεσης.

Οι διαπραγματευτές της Ρωσίας ήθελαν να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο, επιδιώκοντας μια ρήτρα που θα απαιτούσε από όλες τις εγγυήτριες χώρες, -συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας-, να συμφωνήσουν σε στρατιωτική επέμβαση ως απάντηση σε μια μελλοντική επίθεση στην Ουκρανία.

Στην πραγματικότητα, αυτή η προϋπόθεση θα επέτρεπε στη Μόσχα να εισβάλει ξανά στην Ουκρανία και στη συνέχεια να ασκήσει βέτο σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση εκ μέρους του Κιέβου.

«Δεν φαίνεται να έχει υπάρξει μεγάλη αλλαγή στη ρωσική θέση» σχολίασε ο Samuel Charap, αναλυτής για τη Ρωσία στην RAND Corporation.

Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι οι δυτικές χώρες θα μπορούσαν να αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία μετά το τέλος των εχθροπραξιών χωρίς την έγκριση της Ρωσίας. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η Ρωσία δεν θα συμφωνούσε σε μια ειρηνευτική συμφωνία εξαρχής εάν αυτή η πιθανότητα παρέμενε στο τραπέζι, δεδομένης της σφοδρής αντίθεσης του Βλαντιμίρ Πούτιν στην παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

«Δεν θα ήταν έκπληξη αν αυτή η προοπτική αποθάρρυνε τη Ρωσία από το να συμφωνήσει στον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο Charap.

