NYT: «Ο Τραμπ έσπρωξε τον Μόντι στην αγκαλιά του Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ για ένα καπρίτσιο με το Νόμπελ Ειρήνης»

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, βρίσκεται στην Κίνα, προσκεκλημένος του προέδρου της, Σι Τζινπίνγκ, για να παρακολουθήσει την μεγάλη παρέλαση με αφορμή την 80ή επέτειο από την νίκη της Κίνας επί της Ιαπωνίας.

Κατά την επίσκεψή του, ο Ινδός πολιτικός είχε θερμούς εναγκαλισμούς και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όμως είναι πολλοί εκείνοι που αναφέρουν ότι αυτός που έσπρωξε τον Ναρέντρα Μόντι στην αγκαλιά της Κίνας και της Ρωσίας, ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Αποκαλυπτικό είναι το σχετικό δημοσίευμα της New York Times, που παρουσιάζει τον Ναρέντρα Μόντι να χάνει την υπομονή του με τον πρόεδρο Τραμπ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επέμενε πιεστικά να ισχυρίζεται ότι έλυσε την στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν.

«Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας στις 17 Ιουνίου 2025, ο Τραμπ το επανέφερε, λέγοντας πόσο περήφανος ήταν που τερμάτισε τη στρατιωτική κλιμάκωση. Ανέφερε ότι το Πακιστάν επρόκειτο να τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης. Το όχι και τόσο λεπτό υπονοούμενο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την κλήση, ήταν ότι ο Μόντι έπρεπε να κάνει το ίδιο», αναφέρουν οι Nev York Times.

Interactions in Tianjin continue! Exchanging perspectives with President Putin and President Xi during the SCO Summit. pic.twitter.com/K1eKVoHCvv September 1, 2025

Ο Ινδός ηγέτης φέρεται να πείσμωσε και να είπε στον Τραμπ ότι η εμπλοκή των ΗΠΑ δεν είχε καμία σχέση με την πρόσφατη κατάπαυση του πυρός, που ήταν αποτέλεσμα συνεννοήσεων ανάμεσα στις εμπόλεμες χώρες.

Ο Τραμπ απέρριψε σε μεγάλο βαθμό τα σχόλια του Μόντι, αλλά η διαφωνία και η άρνηση του Μόντι να προτείνει τον Ρεπουμπλικάνο πολιτικό για το Νόμπελ έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην επιδείνωση της σχέσης μεταξύ των δύο ηγετών.

Το «τελειωτικό χτύπημα» φαίνεται πως ήταν, κατά τα φαινόμενα, η «εκδικητική» επιβολή δασμών 25% στην Ινδία από τον Τραμπ στις αρχές Αυγούστου, την ώρα που συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, στους οποίους δασμούς προστέθηκε άλλο ένα 25% με το «πρόσχημα» της αγοράς ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία.

After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Ινδία ήταν η μόνη χώρα στην οποία ο Τραμπ επέβαλε δασμό για την αγορά ρωσικών υδρογονανθράκων. Η συνέχεια γράφεται επί κινεζικού εδάφους.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, τα στοιχεία του ρεπορτάζ αντλήθηκαν από συνεντεύξεις περισσότερων από 12 ατόμων στην Ουάσινγκτον και το Νέο Δελχί, που όμως, για ευνόητους λόγους, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Had a fruitful meeting with President Xi Jinping in Tianjin on the sidelines of the SCO Summit. We reviewed the positive momentum in India-China relations since our last meeting in Kazan. We agreed on the importance of maintaining peace and tranquility in border areas and… pic.twitter.com/HBYS5lhe9d — Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025

Στην Ινδία, ο Τραμπ θεωρείται πλέον σε ορισμένες πλευρές ως πηγή εθνικού εξευτελισμού. Την περασμένη εβδομάδα, ένα γιγάντιο ομοίωμα του περιφερόταν σε φεστιβάλ στην πολιτεία Μαχαράστρα, με πινακίδες που έκαναν λόγο για «πισώπλατο μαχαίρωμα».

Τα χτυπήματα από τις ΗΠΑ ήταν τόσο έντονα που ένας Ινδός αξιωματούχος τα περιέγραψε ως «gundagardi», που σημαίνει «απευθείας εκφοβισμό» ή «ληστεία». Οι δύο άνδρες δεν έχουν μιλήσει από το τηλεφώνημα της 17ης Ιουνίου 2025.