Ποσό που ζαλίζει αλλά πάει για καλό σκοπό! Ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter, Τζακ Ντόρσι, θα δώσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια από την προσωπική περιουσία του για να χρηματοδοτήσει την έρευνα κατά του κορονοϊού.

Ο 43χρονος Ντόρσι, ο οποίος υπήρξε συνιδρυτής του Twitter το 2006 και στη συνέχεια είχε δημιουργήσει επίσης την εταιρεία πληρωμών Square, έκανε γνωστό μέσω tweet ότι δωρίζει μετοχές της Square, αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, σε ένα δικό του μη κερδοσκοπικό ταμείο, το Start Small, που θα χρηματοδοτήσει διεθνώς προσπάθειες για την καταπολέμηση της νόσου Covid-19.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz