Κόσμος

Ο άγριος τσακωμός του πρώην δήμαρχου της Νέας Υόρκης με γυναίκα στο αεροδρόμιο – «Άντε γα@@σου» απάντησε στις προκλήσεις της

Η γυναίκα μάλιστα του ζητούσε επανειλημμένα να τη χτυπήσει στο πρόσωπο
έρικ άνταμς
Η στιγμή του τσακωμού

Έναν έντονο τσακωμό φαίνεται να είχε ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς με μία γυναίκα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας Φορτ Γουόρθ, η οποία φαίνεται να μην τον συμπαθούσε και ιδιαίτερα.

Σύμφωνα με τη Washington Post, σε βίντεο, φαίνεται μια γυναίκα, φορώντας μάσκα, να μιλάει με έντονο τόνο στον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ζητώντας του επανειλημμένα να τη χτυπήσει στο πρόσωπο. «Έρικ Άνταμς, σε παρακαλώ, χτύπησέ με στο πρόσωπο. Θα ήθελα να με χτυπήσεις», ακούγεται να λέει.

Ο Έρικ Άνταμς, συνέχισε να περπατάει από πίσω της κατά την έξοδο από το αεροπλάνο και της απάντησε με έντονο ύφος, λέγοντάς της «άντε γα@@σου, θα δεις το Μπρούκλιν σε μένα», και υπενθυμίζοντάς της ότι «δεν είναι πλέον δήμαρχος».

Η γυναίκα όμως δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε τη λεκτική πρόκληση, απαντώντας επίσης με βρισιές, πριν υψώσει το μεσαίο της δάχτυλο προς τον Άνταμς τη στιγμή που εκείνος περνούσε δίπλα της.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Washington Post (@washingtonpost)

Το περιστατικό έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στα social media με το βίντεο  να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Κόσμος
