Ο Αϊ Βασίλης ξεκίνησε το μαγικό ταξίδι του για να μοιράσει τα δώρα: Δείτε live την πορεία του στο διάστημα

Η πιο όμορφη εποχή του χρόνου είναι εδώ. Με σκοπό όλα τα «καλά παιδιά» να πάρουν τα δώρα τους, ο Αϊ Βασίλης φόρεσε τα ζεστά του, φόρτωσε το έλκηθρό του με τα δώρα και έδεσε τα χαλινάρια στους τάρανδους. Το μαγικό του ταξίδι έχει ήδη ξεκινήσει.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο Αϊ Βασίλης ξεκίνησε το ταξίδι του πάνω από την γη ώστε να ικανοποιήσει όλον τον κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ΑΡ καταγράφει την πορεία του και δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε ζωντανά την πτήση του στο διάστημα.

Στην οθόνη εμφανίζεται ο Αϊ Βασίλης να διασχίζει τις ηπείρους, ένα θέαμα που προκαλεί χαρά και συγκίνηση. Άραγε θα προλάβει να μοιράσει τα δώρα μέχρι τα Χριστούγεννα σε κάθε σπίτι του κόσμου;