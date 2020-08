Ο αριθμός 179.695 προβαλλόταν το βράδυ της Τετάρτης, πάνω στον τοίχο πάνω ακριβώς από την είσοδο του ξενοδοχείου του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Και αυτός ο αριθμός – μαχαιριά είναι όλοι οι άνθρωποι που έχασαν την ζωή τους από τον κορονοϊό στις ΗΠΑ και φυσικά από τους άστοχους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου για να αντιμετωπιστεί η πανδημία του ιού που θερίζει ζωές.

The Trump Hotel in Washington last night. pic.twitter.com/lspF0gWKlw