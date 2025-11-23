Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού «ξηλώνει» στρατηγούς: «Απέτυχαν να αντιμετωπίσουν την επίθεση της Χαμάς»

Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού Εϊάλ Ζαμίρ ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου την αποπομπή στρατηγών και υψηλόβαθμων στρατιωτικών για την αντιμετώπιση των επιθέσεων της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Μάλιστα ο Ζαμίρι έκανε λόγο για «συστημική αποτυχία» του στρατού στην πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ που έβαλε στη συνέχεια «φωτιά» στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή.

Στους αποπεμφθέντες εφέδρους περιλαμβάνονται πρώην επικεφαλής της διεύθυνσης Πληροφοριών του ισραηλινού στρατού, της διεύθυνσης Επιχειρήσεων και της Διοίκησης του Νότιου Τομέα στην οποία ανήκει η Λωρίδα της Γάζας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ απέτυχαν στη βασική τους αποστολή την 7η Οκτωβρίου – να προστατεύσουν τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο Εϊάλ Ζαμίρ.

«Πρόκειται για σοβαρή, τεράστια συστημική αποτυχία σε σχέση με αποφάσεις και διαχείριση πριν από το γεγονός και κατά τη διάρκειά του. Τα μαθήματα εκείνης της ημέρας είναι πολλά και σημαντικά και πρέπει να χρησιμεύσουν ως πυξίδα μας για το μέλλον προς το οποίο προτίθεμαι να οδηγήσω τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις», είπε.

Παρά τις πιέσεις της ισραηλινής κοινής γνώμης, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει ξεκινήσει εθνική έρευνα για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ χθες για να ζητήσουν τη συγκρότηση εθνικής επιτροπής έρευνας για το θέμα.