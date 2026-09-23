Κόσμος

Ο Αχμέντ αλ-Σαράα χάζευε Reels την ώρα που μιλούσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον ΟΗΕ

Τον έπιασε η κάμερα να σκρολάρει στο Instagram
Ο Αχμέντ αλ-Σαράα σκρολάρει στο Instagram στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Ο Αχμέντ αλ-Σαράα σκρολάρει στο Instagram στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
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Τον τσάκωσε η κάμερα! Ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ-Σαράα εθεάθη να κάνει scroll στο Instagram κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με το στιγμιότυπο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σε βίντεο που διακινείται στο διαδίκτυο και έχει γίνει viral, ο ηγέτης της Συρίας αλ-Σαράα φαίνεται να χαζεύει Reels στο κινητό του, την ώρα που ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκφωνούσε την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το περιστατικό συνέβη στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την πρώτη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGA) στη Νέα Υόρκη.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη εμφάνιση του Αχμέντ αλ-Σαράα στον ΟΗΕ μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ.

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