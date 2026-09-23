Ο Αχμέντ αλ-Σαράα χάζευε Reels την ώρα που μιλούσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον ΟΗΕ

Τον τσάκωσε η κάμερα! Ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ-Σαράα εθεάθη να κάνει scroll στο Instagram κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με το στιγμιότυπο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σε βίντεο που διακινείται στο διαδίκτυο και έχει γίνει viral, ο ηγέτης της Συρίας αλ-Σαράα φαίνεται να χαζεύει Reels στο κινητό του, την ώρα που ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκφωνούσε την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

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👀 Well, well, well… Syrian President Ahmed al-Sharaa appears to have been caught scrolling Instagram during the UN General Assembly



In a viral video, the Syrian leader can be seen watching Reels on his phone while Turkish President Recep Tayyip Erdoğan is speaking from the… — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2026

Το περιστατικό συνέβη στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την πρώτη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGA) στη Νέα Υόρκη.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη εμφάνιση του Αχμέντ αλ-Σαράα στον ΟΗΕ μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ.