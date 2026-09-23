Το εμβληματικό «revenge dress» της Νταϊάνα παρουσιάστηκε σε έκθεση στο Λονδίνο μετά από σχεδόν 30 χρόνια

Το περίφημο «φόρεμα της εκδίκησης» ή «revenge dress» της πριγκίπισσας Νταϊάνα παρουσιάστηκε στο Λονδίνο, λίγους μήνες πριν από τη δημοπράτησή του, με την εκτιμώμενη τιμή πώλησης να κυμαίνεται από 150.000 έως 300.000 δολάρια. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια παρουσίαση του εμβληματικού φορέματος εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα φόρεσε το μαύρο τολμηρό φόρεμα, με έξω τους ώμους, της Ελληνίδας σχεδιάστριας Κριστίνα Σταμπολιάν, ένα βράδυ του Ιουνίου του 1994, την ίδια νύχτα που ο τότε πρίγκιπας Κάρολος, με τον οποίο ήταν σε διάσταση, παραδέχθηκε δημόσια στην τηλεόραση ότι είχε διαπράξει μοιχεία κατά τη διάρκεια του γάμου τους. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Πληγωμένη από την εξωσυζυγική σχέση του συζύγου της με την Καμίλα, την οποία ο Κάρολος παντρεύτηκε το 2005, η Νταϊάνα επέλεξε ένα φόρεμα που βρισκόταν ήδη για χρόνια στην γκαρνταρόμπα της.

Το εμβληματικό «φόρεμα της εκδίκησης» της Νταϊάνα / REUTERS/Simon Kreitem/File Photo

«Πιθανότατα ήταν η πρώτη φορά που κάποιος χρησιμοποίησε τη μόδα για να επικοινωνήσει κάτι συναισθηματικό. Ήταν ένας τρόπος να πει κάτι στον κόσμο: ότι παίρνει ξανά στα χέρια της την αφήγηση, ότι είναι εδώ και ότι στέκεται δυνατή για τον εαυτό της» δήλωσε η Μόργκαν Χαλίμι, επικεφαλής της διεύθυνσης τσαντών και μόδας του οίκου Sotheby’s.

Το εμβληματικό «φόρεμα της εκδίκησης» της Νταϊάνα / REUTERS / Simon Kreitem / File Photo

Το φόρεμα έγινε γνωστό ως το «φόρεμα της εκδίκησης» και αποτελεί μία από τις πιο διάσημες εμφανίσεις της Νταϊάνα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ «Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, με διαφορά το πιο αναγνωρίσιμο και το πιο δυναμικό αντικείμενο που έχει οποιαδήποτε σύνδεση ή προέλευση από την Νταϊάνα», υπογράμμισε η Χαλίμι, προσθέτοντας: «Σημαίνει πάρα πολλά για τη δική της ιστορία και για όσα αντιπροσώπευε εκείνη η ημέρα. Ήταν πραγματικά μια καμπή στη ζωή της και αυτό αποτυπώνεται σε αυτό το φόρεμα».

Το «φόρεμα της εκδίκησης» της Νταϊάνα / REUTERS/Toby Melville

Το εμβληματικό «φόρεμα της εκδίκησης» της Νταϊάνα σε έκθεση στο Λονδίνο / REUTERS / Toby Melville

το «revenge dress» που φόρεσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα / REUTERS/Toby Melville