Ο Bad Bunny φέρνει την κόντρα με τον Τραμπ στο Super Bowl – Από το «ICE out» στο μεγαλύτερο show των ΗΠΑ

Πλησιάζει η ώρα για το Super Bowl και το μεγάλο show του halftime, όπου παραδοσιακά καθηλώνει εκατομμύρια αμερικανούς μπροστά από τις οθόνες καθώς θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του αθλητισμού στις ΗΠΑ. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος είθισται να βρίσκεται στο γήπεδο παρακολουθώντας από κοντά το show, κάτι που δεν θα γίνει φέτος καθώς ο βασικός performer του σόου είναι ο Πορτορικανός Bad Bunny, γεγονός που δεν άρεσε στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν θα παρευρεθεί στο Super Bowl. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο New York Post περιέγραψε την επιλογή των καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένου του Bad Bunny και των Green Day, ως «μια φριχτή επιλογή» και είπε «είμαι ενάντια σε αυτούς», κατηγορώντας τους ότι «σπέρνουν μίσος» με την εμφάνισή τους.

Επιπλέον, ο Τραμπ φέρεται να προέτρεψε τους υποστηρικτές τους να παρακολουθήσουν εναλλακτική εκδήλωση που διοργανώνει η ομάδα Turning Point USA με καλλιτέχνες όπως ο Kid Rock.

Πώς ο Bad Bunny βρέθηκε στο στόχαστρο του Τραμπ

Ο Πορτορικανός σταρ, βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του, έχοντας μόλις κατακτήσει το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς στα Grammy για το «Debí Tirar Más Fotos», το πρώτο εξ ολοκλήρου ισπανόφωνο άλμπουμ που κερδίζει την κορυφαία διάκριση. Η παρουσία του και η βράβευσή του στα Grammy δεν περιορίστηκε στη μουσική.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Bad Bunny επέλεξε να ξεκινήσει την ομιλία του με μια πολιτική δήλωση, λέγοντας: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω έξω η ICE», αναφερόμενος στην ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης των ΗΠΑ που κυνηγά τους μετανάστες στην Αμερική. Και συνέχισε: «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε αλλοδαποί, είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε σε μια περίοδο έντασης γύρω από τις επιχειρήσεις της ICE και την αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ. Καλλιτέχνες στα Grammy εμφανίστηκαν ακόμα και με καρφίτσες με το σύνθημα «ICE Out», ενώ οι αναφορές κατά της κυβέρνησης κυριάρχησαν στην τελετή.

Η πολιτική φόρτιση της βραδιάς προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιτέθηκε δημόσια τόσο στα Grammy όσο και στον παρουσιαστή Τρέβορ Νόα, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση «τα χειρότερα βραβεία όλων των εποχών» και απειλώντας με νομικές κινήσεις για σχόλια που έγιναν στη σκηνή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Bad Bunny αναδεικνύεται σε κάτι περισσότερο από ποπ σταρ. Η δημόσια στάση του υπέρ των μεταναστών και των λατινοαμερικανικών κοινοτήτων έχει γίνει σταθερό στοιχείο της παρουσίας του, συνδέοντας τη μουσική του με κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

Πολλοί έχουν εκφράσει ενθουσιασμό για την επιλογή του Bad Bunny. Τονίζεται ότι η παρουσία του στο Super Bowl είναι ένα μεγάλο βήμα για την αναγνώριση της λατινοαμερικανικής κουλτούρας σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός. Λέγεται ότι η εμφάνισή του μπορεί να προσελκύσει νέους θεατές, ειδικά από τις κοινότητες που νιώθουν ότι εκπροσωπούνται μέσα από τη μουσική του.

Επίσης, πολλά γνωστά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας έχουν δείξει υποστήριξη και περηφάνια για τον Bad Bunny και την πορεία του, βλέποντας την εμφάνισή του ως στιγμή μεγάλης επιρροής για τη μουσική των Λατίνων.

Παρά τον ενθουσιασμό, υπάρχει και έντονη κριτική από κάποιες μερίδες του κοινού και πολιτικούς κύκλους. Κριτικοί υποστηρίζουν ότι το Super Bowl είναι ένα «παραδοσιακά αμερικανικό» θεσμό και θεωρούν ότι ένας καλλιτέχνης που τραγουδά κυρίως στα ισπανικά ούτε ταιριάζει με την εικόνα αυτή ούτε αντιπροσωπεύει το μέσο θεατή του NFL.

Ορισμένες από αυτές τις αντιδράσεις προέρχονται από συντηρητικούς.

Το επικείμενο halftime show αποκτά διαφορετικό βάρος. Η σκηνή του Super Bowl – ένα από τα πιο εμπορικά και «απολιτίκ» τηλεοπτικά γεγονότα των ΗΠΑ – πλέον αλλάζει χαρακτήρα.