Κάποιος να τον μαζέψει. Μόνο με αυτή την φράση πλέον μπορεί να περιγράψει κανείς τα όσα επικίνδυνα λέει και κάνει απευθυνόμενος σε εκατομμύρια Αμερικανούς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στην καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων για τον κορονοϊό ο Ντόναντ Τραμπ πρότεινε νέες ανορθόδοξες μεθόδους για τον κορονοϊό. Ανάμεσα σε αυτές την χρήση χλωρίνης σε ασθενείς με σε ενέσιμη μορφή αλλά και «βομβαρδισμό» τους με υπεριώδεις ακτίνες.

Μια ενημέρωση που έχει καταντήσει ανέκδοτο είναι αυτή από τον Ντόναλντ Τραμπ και την κουστωδία του.

Ο άνθρωπος που δεν έχει ιδέα από ιατρική και από άλλα πολλά, αναρωτήθηκε: «Αν «βομβαρδίζαμε» το σώμα με μια τρομακτική ποσότητα υπεριώδους ακτινοβολίας ή ενός δυνατού φωτός; Και νομίζω», είπε απευθυνόμενος στον William Bryan, τον προσωρινό υπεύθυνο εσωτερικής ασφάλειας των ΗΠΑ, «ότι είπατε πως δεν έχει ελεγχθεί αλλά θα το δοκιμάσετε».

Ο συγκεκριμένος αξιωματούχος ενημέρωσε τον Πρόεδρο και στην συνέχεια τους δημοσιογράφους ότι νέα τεστ δείχνουν ότι η αυξημένη ποσότητα ηλιακού φωτός, υπεριωδών ακτίνων και υγρασίας σκοτώνουν τον κορονοϊό σε μικρό διάστημα.

Ο Δρ Τραμπ όμως προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα. Πρότεινε και άλλη μια θεραπεία: «Και μετά βλέπω και το απολυμαντικό. Που τον σκοτώνει σε ένα λεπτό (τον κορονοϊό), σε ένα λεπτό! Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό; Με ένεση, ή με έναν καθαρισμό. Όπως βλέπετε μπαίνει στους πνεύμονες και πολλαπλασιάζεται στους πνεύμονες. Οπότε θα ήταν ενδοαφέρον να το δοκιμάσουμε κι αυτό».

Να σημειώσουμε εδώ το αυτονόητο που ο Τραμπ επικίνδυνα αγνοεί: «Παράγοντες που χρησιμοποιούνται για να σκοτώσουν τον κορονοϊό στο περιβάλλον όπως η χλωρίνη και η ισοπροπυλική αλκοόλη είναι άκρως τοξικά όταν μπαίνουν στον ανθρώπινο οργανισμό».

Ο αξιωματούχος που συνόδευε τον Τραμπ και ο οποίος έχει έναν απίστευτα μακροσκελή τίτλο (Senior Official Performing the Duties of the Under Secretary for Science and Technology at the Department of Homeland Security) μίλησε στους δημοσιογράφους για έρευνες που γίνονται στα κρατικά εργαστήρια.

Έδειξαν λοιπόν ότι η αυξανόμενες θερμοκρασίες έχουν σταδιακά οφέλη που μειώνουν στο μισό την ζωή του κορονοϊού όταν εμφανίζεται.

Αλλά σημείωσε ότι ακόμα και αν ο ιός πεθάνει για παράδειγμα σε μια ηλιόλουστη παιδική χαρά το καλοκαίρι θα μείνει στις επιφάνειες που δεν τις βλέπει ο ήλιος ή δεν ζεσταίνονται αρκετά.

Ο συγκεκριμένος αξιωματούχος επίσης δεν είναι γιατρός. Εργαζόταν στον τομέα ενέργειας του Πενταγώνου…

Και η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά…