Ο συλληφθείς για την επίθεση με ματσέτα μπροστά στα παλιά γραφεία του Charlie Hebdo στο Παρίσι παραδέχθηκε ότι ονομάζεται Ζαχίρ Χασάν Μαχμούντ ότι γεννήθηκε στο Πακιστάν το 1995, και όχι το 2002, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική εισαγγελία κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ύποπτος δήλωνε ότι ονομάζεται Χασάν Αλί και ότι είχε γεννηθεί το 2002 στο Πακιστάν, ταυτότητα υπό την οποία λάμβανε κοινωνικό επίδομα ανηλίκου από την άφιξή του στην Γαλλία το 2018.

