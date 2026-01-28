Ο «δρόμος του θανάτου» στη Ρουμανία: 70 νεκροί τον χρόνο στον DN6 όπου «έσβησαν» οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δρόμος καρμανιόλα ή αλλιώς ο «δρόμος του θανάτου» είναι αυτός που σημειώθηκε η τραγωδία με τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ένας δρόμος που παρασέρνει κάθε χρόνο δεκάδες οδηγούς στον θάνατο. Ο συγκεκριμένος δρόμος στη Ρουμανία που έχασαν τη ζωή τους οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θεωρείται από τους πιο φονικούς στη χώρα.

Ο Drumul Național 6 (DN6) είναι ένας από τους κύριους εθνικούς δρόμους της Ρουμανίας και συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat, συνεχίζοντας προς την Ουγγαρία και τη Σερβία. Διασχίζει σημαντικές πόλεις όπως Alexandria, Caracal, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș, Lugoj και Timișoara. Παρά τη σημασία του ως κύριος διεθνής άξονας, ο DN6 έχει κερδίσει τη μαύρη φήμη του «drumul morții» (δρόμος του θανάτου) στη Ρουμανία.

Ρουμανικά μέσα αναφέρουν ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν καταγραφεί πάνω από 320 ατυχήματα τον τελευταίο χρόνο – ένα τρομακτικό στατιστικό που δικαιολογεί λαο τον χαρακτηρισμό δρόμος του θανάτου.

Τα “μαύρα” στατιστικά: 60-70 νεκροί κάθε χρόνο

Σύμφωνα με στοιχεία εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων και οργανισμών οδικής ασφάλειας που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, ο DN6 έχει ετήσιο ποσοστό θανάτων 60-70 άτομα, καθιστώντας τον έναν από τους πέντε πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας. Στη μαύρη λίστα των ρουμανικών δρόμων, ο DN6 βρίσκεται πίσω από τον DN1 (90-100 νεκροί ετησίως), τον DN7 (80-90 νεκροί) και τον DN2 (70-80 νεκροί), αλλά μπροστά από τον DN17 (50-60 νεκροί). Αυτοί οι πέντε δρόμοι συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στη Ρουμανία.

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έχει μία λωρίδα από κατεύθυνση, αλλά η κατάσταση του οδοστρώματος είναι σε άθλια κατάσταση και υπάρχουν πολλές λακκούβες.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι το συνεργείο της ΕΡΤ που μετέβαινε οδικώς προς το σημείο έπαθε δυο φορές λάστιχο μέσα σε λίγα μόλις χιλιόμετρα.