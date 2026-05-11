Ο εκνευρισμός του Μακρόν στο Ναϊρόμπι γιατί έκανε φασαρία το κοινό – «Αν θέλετε να συζητήσετε άλλα θέματα, μπορείτε να φύγετε»

Σε ρόλο «δασκάλου που μαλώνει τους μαθητές» μπήκε ο Εμανουέλ Μακρόν σε εκδήλωση στο Ναϊρόμπι.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν πήρε το μικρόφωνο όταν το κοινό, προκαλούσε φασαρία και είπε σε αυστηρό ύφος ότι όποιος θέλει να συζητήσει άλλα θέματα, μπορεί να φύγει.

Το ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (11.05.2026) με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος διέκοψε τη συνεδρίαση της Συνόδου «Africa Forward» στο Ναϊρόμπι εξαιτίας της φασαρίας που επικρατούσε στην αίθουσα, ζητώντας από τους παρευρισκόμενους να διατηρήσουν την τάξη και την ησυχία.

Το συμβάν συνέβη κατά τη διάρκεια συζήτησης που αφορούσε τον πολιτισμό και τις σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στη Γαλλία και τις αφρικανικές χώρες. Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Γαλλίας και της Κένυας και είχε στόχο την ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών.

French President Emmanuel Macron interrupted the Africa Forward Summit in Nairobi, Kenya, to hush the crowd as artists and young speakers addressed the crowd, calling the noise ‘a total lack of respect’ https://t.co/PUpxw70qaL pic.twitter.com/Kfx8Y3wAcj — Reuters (@Reuters) May 11, 2026

Σε κάποια στιγμή της εκδήλωσης, ο θόρυβος στην αίθουσα έγινε ιδιαίτερα έντονος, με αποτέλεσμα ο Γάλλος πρόεδρος, που βρισκόταν καθισμένος στις πρώτες θέσεις, να ανέβει στη σκηνή και να πάρει τον λόγο μέσω μικροφώνου. «Με συγχωρείτε, όλοι… Έι, έι! Λυπάμαι, αλλά είναι αδύνατο να μιλήσουμε για πολιτισμό με όλο αυτόν τον θόρυβο», επεσήμανε ο Μακρόν, με μέρος του κοινού να τον χειροκροτεί.

Στη συνέχεια κάλεσε όσους παρευρισκόμενους ήθελαν να συνεχίσουν προσωπικές συζητήσεις να αποχωρήσουν από την αίθουσα, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί ομαλά η διαδικασία. «Αυτό προτείνω: αν θέλετε να συζητήσετε άλλα θέματα, μπορείτε να φύγετε. Αν θέλετε να μείνετε εδώ, θα ακούσουμε τους ομιλητές και θα τηρήσουμε τους ίδιους κανόνες», τόνισε.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Μακρόν επανήλθε στο ίδιο θέμα με πιο χαλαρή διάθεση, σχολιάζοντας χαμογελαστός ότι «η σιωπή συνήθως σιγεί τον θόρυβο», ενώ επανέλαβε ότι όσοι επιθυμούσαν μπορούσαν να συνεχίσουν ιδιωτικές συνομιλίες εκτός της αίθουσας.

Η Σύνοδος «Africa Forward» εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Γαλλίας για αναδιαμόρφωση των σχέσεών της με τα αφρικανικά κράτη, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται διαρκώς.

Κατά την τοποθέτησή του στο φόρουμ, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η χώρα του θέλει να αφήσει πίσω της ένα παλιό μοντέλο επιρροής στην αφρικανική ήπειρο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή η εποχή έχει τελειώσει».