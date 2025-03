Ο Εκρέμ Ιμάμογλου αρνείται όλες τις κατηγορίες – Άγρια επεισόδια στην Κωνσταντινούπολη με 300.000 διαδηλωτές

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου αρνήθηκε τις κατηγορίες περί διαφθοράς που του αποδίδονται, σύμφωνα με ένα δικαστικό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters. Την ίδια ώρα, στην Κωνσταντινούπολη η ένταση χτυπάει «κόκκινο» με 300.000 ανθρώπους να διαδηλώνουν υπέρ του δημάρχου και την Αστυνομία να «απαντάει» με πλαστικές σφαίρες.

«Απορρίπτω κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς» είπε προς υπεράσπισή του ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, σύμφωνα με το έγγραφο. Ο Ιμάμογλου, σημαίνoν στέλεχος της αντιπολίτευσης και πιθανός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές, κλήθηκε να απαντήσει σε τουλάχιστον 40 ερωτήσεις σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς του δήμου.

300.000 στους δρόμους για τον δήμαρχο Ιμάμογλου

Η τουρκική αντιπολίτευση κάλεσε τους πολίτες την Παρασκευή (21/3/25) να συμμετάσχουν σε μια «νύχτα δημοκρατίας». Νωρίς το βράδυ, ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία διαβεβαίωσε πως 300.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη για να στηρίξουν τον δήμαρχο της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Βρισκόμαστε εδώ μαζί με 300.000 ανθρώπους», είπε ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκούρ Οζέλ, μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης όπου είχε συγκεντρωθεί το πλήθος των διαδηλωτών, έπειτα από κάλεσμα του CHP και παρά τις προειδοποιήσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που διαμήνυσε ότι δεν θα υποχωρήσει απέναντι στην «τρομοκρατία του δρόμου».

pic.twitter.com/cnnCYB2rlz

Στη συνέχεια, ξέσπασαν επεισόδια στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων που οργάνωσε η αντιπολίτευση, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον δήμαρχο Εκρέμ Ιμάμογλου, ανέφεραν οι ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου και τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Στην Κωνσταντινούπολη, η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών, σύμφωνα με το AFP. Στη Σμύρνη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, οι δυνάμεις της τάξης χρησιμοποίησαν νερό υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος, μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

It’s going down right now on the streets of Istanbul as 1000’s of students face off with Erdogan’s attack dogs. This is how we resist fascism. Solidarity with the Turkish students. pic.twitter.com/pkvPTgsGzV — GhostofDurruti (@DurrutiRiot) March 21, 2025

Λίγο νωρίτερα, ένα νέο ιδιόχειρο μήνυμα του Εκρέμ Ιμάμογλου έβλεπε το φως της δημοσιότητας. Σε αυτό, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, έγραφε για τη σύλληψή του:



«Ο αγώνας μου για το έθνος μας θα συνεχιστεί εναντίον του ανθρώπου και της χούφτας ανθρώπων γύρω του που εμποδίζουν το γόνιμο έργο μας που διανέμει τα αγαθά του έθνους στο έθνος. Μεταφέρετε τους θερμούς χαιρετισμούς, την αγάπη και τον σεβασμό μου σε κάθε πολίτη που βλέπετε. Το έθνος είναι μεγάλο».

Ekrem İmamoğlu’ndan yeni mesaj:



“Milletin malını millete dağıtan bereketli işlerimize mani olan kişi ve yanındaki bir avuç insana karşı, milletimiz için mücadelem devam edecektir. Gördüğünüz her vatandaşa benden sıcacık selam, sevgi ve saygılarımı iletiniz. Millet büyüktür.” — Odatv (@odatv) March 21, 2025

Αναβρασμός δίχως τέλος

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, οι διαδηλωτές συρρέουν έξω από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP).

«Μη σιωπάς, διαφορετικά σύντομα θα έρθει η σειρά σου», φώναζαν οι διαδηλωτές. Κάποιοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Μην φοβάσαι, ο λαός είναι εδώ» και «Δίκαιο, νόμος, δικαιοσύνη».

Ο δήμαρχος, που κατηγορείται για «διαφθορά» και «τρομοκρατία», επρόκειτο την Κυριακή να λάβει το χρίσμα του CHP για να είναι υποψήφιός του στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

«Όπου και αν είστε, βγείτε από το σπίτι, ενωθείτε με όσους μπορείτε και βαδίστε όλοι μαζί», κάλεσε τους υποστηρικτές του ο πρόεδρος του κόμματος, ο Οζγκούρ Εζέλ, ο οποίος θα μιλήσει στο πλήθος απόψε, αφού λήξει η νηστεία του Ραμαζανιού.

Το βράδυ της Παρασκευής ανέβηκαν βίντεο στα social media που δείχνουν ένταση και επεισόδια με φοιτητές.

Δύο γέφυρες και πολλοί μεγάλοι οδικοί άξονες που οδηγούν στο δημαρχείο έκλεισαν για την κυκλοφορία για 24 ώρες.

Κινητοποιήσεις οργανώνονται σε περισσότερες από 45 πόλεις σε όλη τη χώρα, όπως στη Σμύρνη και την πρωτεύουσα Άγκυρα.

«Η Τουρκία δεν θα παραδοθεί στον τρόμο του δρόμου», δήλωσε ο Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι οι διαδηλώσεις θα οδηγηθούν σε «αδιέξοδο».

Σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, από την Τετάρτη έχουν οργανωθεί κινητοποιήσεις σε τουλάχιστον 32 από τις 81 επαρχίες της Τουρκίας.