Ο Έλον Μασκ δε θα είναι πλέον ο CEO του Twitter, το οποίο αγόρασε πριν από λίγους μήνες.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ίδιου του Έλον Μασκ στο Twitter, βρήκε μια γυναίκα η οποία θα πάρει αυτό το ρόλο και θα αναλάβει καθήκοντα σε 6 εβδομάδες.

Ο Έλον Μασκ τώρα θα αναλάβει «executive chair & CTO, overseeing product, software & sysops». Ειδικοί αναφέρουν πως αυτό έγινε προκειμένου να κατευναστούν οι ανησυχίες των μετοχών της Tesla, σχετικά με το ότι ο Έλον Μασκ αφιερώνει πολύ χρόνο στο Twitter.

Μετά την ανακοίνωση για τη νέα CEO η μετοχή της Tesla ανέβηκε 2,4%.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.