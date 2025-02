Ο Έλον Μασκ αποθεώνει τον Φειδία Παναγιώτου: «Ψηφίστε τον, Make Europe Great Again»

Μέλι για τον Φειδία Παναγιώτου στάζει ο Έλον Μασκ με δύο νέες αναρτήσεις του στα social media.

Με tweet του ο Έλον Μασκ κοινοποίησε βίντεο του Κύπριου ευρωβουλευτή και YouTuber, Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος αποκάλυψε πως είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο («European Democracy Shield», Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Ασφάλεια).

Σύμφωνα με τον Φειδία Παναγιώτου η επιτροπή αυτή αφορά την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διασφάλιση απέναντι στις ξένες παρεμβάσεις.

Με τον πολυεκατομμυριούχο και υπουργό του Ντόναλντ Τραμπ να καλεί τους Ευρωπαίους ευρωβουλευτές να ψηφίσουν τον Φειδία Παναγιώτου.

«Ψηφίστε τον Φειδία. Είναι έξυπνος, έχει σούπερ ενέργεια και νοιάζεται γνήσια για εσάς», έγραψε ο Έλον Μασκ κοινοποιώντας το βίντεο του Κύπριου ευρωβουλευτή.

Vote for Fidias. He is smart, super high energy and genuinely cares about you! https://t.co/2JeatKXW0u