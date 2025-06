Ο Έλον Μασκ επιτίθεται ξανά στο «καταστροφικό» φορολογικό νομοσχέδιο που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ επέκρινε ξανά την τελευταία εκδοχή του φορολογικού νομοσχεδίου που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς το «εντελώς παρανοϊκό και καταστροφικό», λίγες εβδομάδες αφού ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και ο ισχυρότερος ηγέτης έβαλαν τέλος στη διαμάχη τους που πυροδοτήθηκε από την αντίθεση του πρώτου στο προτεινόμενο νομοσχέδιο.

«Το τελευταίο προσχέδιο (που έδωσε στη δημοσιότητα η Γερουσία) θα καταστρέψει εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Αμερική και θα προκαλέσει τεράστια ζημιά στρατηγικής σημασίας στη χώρα μας», έγραψε ο Έλον Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, για το νομοσχέδιο που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μοιράζει επιδόματα σε βιομηχανίες του παρελθόντος ενώ πλήττει σοβαρά τις βιομηχανίες του μέλλοντος», πρόσθεσε.

The latest Senate draft bill will destroy millions of jobs in America and cause immense strategic harm to our country!



Utterly insane and destructive. It gives handouts to industries of the past while severely damaging industries of the future. https://t.co/TZ9w1g7zHF