WSJ: Προς «ναυάγιο» οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν – Μεγάλα «αγκάθια» τα πυρηνικά και η άρση κυρώσεων

Νέες δυσκολίες φαίνεται πως εμφανίζονται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, με τις δύο πλευρές να απομακρύνονται προσωρινά από μια πιθανή συμφωνία. Παρότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχε αισιοδοξία ότι οι συνομιλίες βρίσκονταν κοντά σε θετική εξέλιξη, τώρα οι συζητήσεις φαίνεται να έχουν «κολλήσει» σε κρίσιμα ζητήματα.

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» στις επαφές ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ είναι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης αλλά και οι κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι διαμεσολαβητές αναφέρουν πως οι δύο πλευρές πιέζουν η μία την άλλη χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστική συμφωνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να βιαστεί να κλείσει μια συμφωνία αν δεν θεωρεί ότι είναι σωστή. Μάλιστα, τόνισε πως είτε θα υπάρξει μια «σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία» είτε δεν θα υπάρξει καμία απολύτως συμφωνία, απαντώντας παράλληλα και στους πολιτικούς αντιπάλους του που ασκούν κριτική για τις διαπραγματεύσεις.

Οι δύο πλευρές προσπαθούν να καταλήξουν σε ένα αρχικό μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να σταματήσει τις εχθροπραξίες και να επαναφέρει την ομαλή κίνηση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Στη συνέχεια θα ακολουθούσε δεύτερος γύρος συνομιλιών που θα αφορά κυρίως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων.

Την ίδια ώρα, υπάρχει έντονη πίεση και από τις δύο πλευρές για να βρεθεί λύση. Οι ΗΠΑ θέλουν να κλείσουν μια σύγκρουση που προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας και επηρεάζει ακόμα και τις τιμές των καυσίμων, ενώ το Ιράν αναζητά οικονομική ανάσα μετά τις συνέπειες του πολέμου και των αμερικανικών κυρώσεων που έχουν επιβαρύνει σοβαρά την οικονομία του.

Παράλληλα, νέα δεδομένα δημιουργεί και το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να μεταφέρει το ουράνιο εκτός χώρας, αλλά μόνο αν αυτό σταλεί στην Κίνα και υπάρξουν συγκεκριμένες εγγυήσεις από το Πεκίνο. Μέσα σε αυτό το κλίμα συνεχίζονται και οι διπλωματικές επαφές, με υψηλόβαθμους αξιωματούχους από το Ιράν, την Κίνα και το Πακιστάν να πραγματοποιούν συναντήσεις τις τελευταίες ώρες.

Τα έξι σημεία του «μνημονίου κατανόησης» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Σύμφωνα με το CBS, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από το Ιράν, οι όροι του σχεδίου μνημονίου κατανόησης περιλαμβάνουν:

Παράταση της τρέχουσας εκεχειρίας κατά 60 ημέρες. Άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και λήψη μέτρων για την επαναφορά της κυκλοφορίας στις προπολεμικές συνθήκες εντός 30 ημερών. Το Ιράν και οι ΗΠΑ, μαζί με τους συμμάχους τους, να δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, τερματίζονται άμεσα και μόνιμα. Δεσμεύονται επίσης να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο μεταξύ τους και να απέχουν από απειλές ή χρήση βίας. Το Ιράν να επιβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το Ιράν να συμφωνήσει ότι τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθούν σύμφωνα με έναν μηχανισμό που θα συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Τα ζητήματα των δεσμευμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και των κυρώσεων κατά του καθεστώτος θα αντιμετωπιστούν με βάση τη συμμόρφωση του Ιράν με τα προηγούμενα σημεία.

Al Arabiya: Το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μέσα σε 30 ημερών

Το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προβλέπει την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας, μετέδωσε τη Δευτέρα το Al Arabiya, επικαλούμενο αντίγραφο του εγγράφου.

«Τελικό Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης: Αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ στα επίπεδα πριν από την κλιμάκωση εντός 30 ημερών», ανέφερε το δίκτυο σε ανάρτησή του στο X.

Τα έξι σημεία της προτεινόμενης συμφωνίας επιβεβαίωσε προς το CBS ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, με έναν μικρό θα μπορούσε να πει κανένας αστερίσκο, όσον αφορά τη δήλωση για τον τερματισμό όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και την παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες.