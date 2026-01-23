Κόσμος

Ο Έλον Μασκ έτοιμος να σπάσει το «φράγμα» του 1 τρισ. δολαρίων: Πώς τα ρομποταξί ανέβασαν τα ποσοστά της Tesla

Εδραιώνει την θέση του ως ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, αφήνοντας πίσω του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, Τζεφ Μπέζος, Λάρι Πέιτζ και Σέργκεϊ Μπριν
Έλον Μασκ
REUTERS/Denis Balibouse

Στα ύψη εκτοξεύτηκε -για ακόμη μία φορά- η περιουσία του Έλον Μασκ, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 788 δισ. δολάρια και κατακτώντας νέο ρεκόρ. Οι μετοχές της Tesla σημείωσαν επίσης άνοδο μετά τη δήλωσή του ότι τα ρομποταξί της εταιρείας του, θα είναι διαθέσιμα μέχρι το τέλος του 2026.

Η εκτιμώμενη καθαρή περιουσία του Έλον Μασκ έφτασε συγκεκριμένα τα 788,1 δισ. δολάρια, μετά το κλείσιμο των αγορών, την Πέμπτη (22.01.2026) σύμφωνα με την λίστα Forbes. Την ίδια στιγμή οι μετοχές της Tesla ανέβηκαν κατά 4,2%.

Ο Έλον Μασκ ο οποίος εμφανίστηκε την Πέμπτη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, δήλωσε ότι η υπηρεσία ρομποταξί της Tesla θα είναι διαθέσιμη σε κάθε άκρη των ΗΠΑ μέχρι το τέλος του χρόνου, μετά την αρχικό λανσάρισμα του στόλου στο Όστιν του Τέξας τον Ιούνιο του 2025.

Η καθαρή περιουσία του Έλον Μασκ αυξήθηκε κατά σχεδόν 13 δισ. δολάρια (1,7%) χάρη στην άνοδο της μετοχής της Tesla, εδραιώνοντας την ηγετική του θέση ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, και αφήνοντας πίσω του τους Μαρκ Ζούκερμπεργκ, Τζεφ Μπέζος, Λάρι Πέιτζ και Σέργκεϊ Μπριν.

Κόσμος
