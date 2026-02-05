Κόσμος

Ο Έλον Μασκ λέει πως «τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία» – Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Το μήνυμα, που συνόδευε ένα emoji με μια απογοητευμένη έκφραση, μετρούσε περισσότερα από 64 εκατομμύρια προβολές
Έλον Μασκ
Έλον Μασκ / REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με μια ανάρτησή του στο Χ έγραψε πως «τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία» και προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις. 

«Όποιος είπε ότι “τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία” γνώριζε πραγματικά για το τι μιλούσε», έγραψε ο Έλον Μασκ στο Χ, το οποίο αγόρασε για 44 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Μια προκλητική δήλωση ή μια ένδειξη πραγματικής δυστυχίας, διερωτάται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η περιουσία του του επιτρέπει να ακολουθήσει το όνειρό του να αποικίσει τον πλανήτη Άρη και να στηρίξει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το μήνυμα, που συνόδευε ένα emoji με μια απογοητευμένη έκφραση, μετρούσε σήμερα το μεσημέρι περισσότερα από 69 εκατομμύρια προβολές.

Τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση ποίκιλλαν από τη συμπάθεια έως τον χλευασμό και ορισμένοι συμβούλευαν τον Έλον Μασκ να στραφεί προς τη θρησκεία ή τη φιλανθρωπία.

Η περιουσία του Μασκ υπολογίζεται στα 668 δισεκατομμύρια δολάρια. Στα τέλη του 2025, οι μέτοχοι της Tesla, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, υπερψήφισαν ένα σχέδιο αποζημίωσης ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Μασκ ίδρυσε την εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, τη startup Τεχνητής Νοημοσύνης xAI και τη SpaceX, που ειδικεύεται στον διαστημικό τομέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
299
222
125
116
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το σχέδιο «βόμβα» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για εγκατάσταση Παλαιστινίων σε συγκρότημα στη Γάζα ελεγχόμενο από το Ισραήλ
Ο χάρτης δείχνει ότι το προτεινόμενο συγκρότημα κοντά στη «κίτρινη γραμμή», προκειμένου να οριοθετηθούν οι περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο και εκείνες που ελέγχονται από τη Χαμάς
Παλαιστίνιοι περπατούν ανάμεσα στα ερείπια κατοικιών που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της διετούς ισραηλινής επίθεσης, στην πόλη της Γάζας
Newsit logo
Newsit logo