Ο Έλον Μασκ μετέδωσε fake news προσπαθώντας να διαφημίσει το Starlink – Τον πρόδωσε η ίδια του η εφαρμογή

Viral στα social media έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο του influencer χρήστη του Χ, Mario Nawfal, το οποίο αναδημοσίευσε με υπερηφάνεια στον λογαριασμό του ο Έλον Μασκ, χωρίς όμως να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητά του μέσω του δικού του μάλιστα εργαλείου, του Grok.

Στο βίντεο που αναδημοσίευσε ο Έλον Μασκ υποτίθεται ότι μεταδίδεται για πρώτη φορά ζωντανά στο διαδίκτυο, ο θρυλικός «τοίχος πάγου» στην Ανταρκτική, χάρη στις υπηρεσίες streaming των δορυφόρων του Μασκ, Starlink.

Ο «παγωμένο τοίχος» είναι ένας επιβλητικός μπλε παγετώνας σε σχήμα αψίδας, στο Paradise Bay στην Ανταρκτική.

«Μπορούμε πλέον να δούμε μέρη όπως ποτέ ξανά. Εντυπωσιακό» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Nawfal στην ανάρτησή του, κάτι που θα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, αν όντως συνέβαινε στην Ανταρκτική.

Στην πραγματικότητα, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης του Χ, της πλατφόρμας του Έλον Μασκ, Grok, αποκάλυψε το ψέμα στην ανάρτηση.

This video was live-streamed from Antarctica using @Starlink https://t.co/QF86zCRCEM — Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2026

«Ο δημιουργός του βίντεο λέει ξεκάθαρα ότι κάνει streaming από την Παταγονία, μια περιοχή στη Νότια Αμερική. Αυτό το stream δεν προέρχεται από την Ανταρκτική» αναφέρει χαρακτηριστικά στην διόρθωση, κάτω από το βίντεο το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.