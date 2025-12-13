Ο Έλον Μασκ ψηφίζει Φειδία Παναγιώτου «δαγκωτό» – «Είναι για πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Νέα επίθεση… αγάπης προς τον Κύπριο Ευρωβουλευτή και influencer, Φειδία Παναγιώτου, για τον οποίο στο παρελθόν έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια, εξαπέλυσε ξανά ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, Έλον Μασκ τα ξημερώματα του Σαββάτου (13.12.2025).

Ο πλουσιότερο άνδρας του κόσμου και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), Έλον Μασκ, έσπευσε στον προσωπικό του λογαριασμό και εξέφρασε την επιθυμία του, ο Φειδίας Παναγιώτου να εκλεγεί νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφορμή αποτέλεσε ένα βίντεο του Φειδία Παναγιώτου στο οποίο ο νεαρός ευρωβουλευτής σχολίαζε «γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν είναι εκλεγμένη πρόεδρος της ΕΕ».

«Θέλω η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τώρα είναι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εκλέγεται δημοκρατικά γιατί τώρα αυτό δεν συμβαίνει. Έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς λέμε “ναι” ή “όχι” αλλά νομίζω ότι περισσότερο πρόκειται για σόου και όχι ψηφοφορία γιατί έκανε συμφωνίες με όλα τα πολιτικά κόμματα από πριν για να την ψηφίσουν, οπότε δεν είναι καθόλου δημοκρατικό αυτό που συμβαίνει. Οπότε χρειάζεται να το αλλάξουμε» ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Φειδίας Παναγιώτου.

Κάτι που βρήκε σύμφωνο τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, ο οποίος εξέφρασε για μία ακόμα φορά τη στήριξή του.

Fidias for President of the EU! https://t.co/NQtDPqWrhF — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2025

Ο Έλον Μασκ έκανε αναδημοσίευση το βίντεο του Κύπριου Ευρωβουλευτή και έγραψε «Fidias for President of the EU!, δηλαδή «ο Φειδίας για πρόεδρος της ΕΕ!».