Μπορεί το Μουντιάλ 2022 να είναι το γεγονός που αναμένουν οι απανταχού φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, όμως η κορυφαία διοργάνωση αποτελεί και κρας τεστ για τον Έλον Μασκ και την πορεία του Twitter, τη στιγμή που φαίνεται ότι… ξεκαθάρισαν οι υπάλληλοι που θα συνεχίσουν να δουλεύουν στην εταιρεία.

Ο Έλον Μασκ έστειλε email στους τεχνικούς του Twitter χθες Παρασκευή (18.11.2022) και σε κάθε υπάλληλο που ξέρει να γράφει κώδικα λογισμικού για να κάνουν ένα meeting στον 10ο όροφο των γραφείων του Twitter στο Σαν Φρανσίσκο.

Παράλληλα, κάλεσε τον υπόλοιπο κόσμο να παρακολουθεί το Twitter για την «καλύτερη κάλυψη» του Μουντιάλ 2022 και τη «μετάδοση σε ζωντανό χρόνο» του αγώνα της πρεμιέρας μεταξύ Κατάρ και Εκουαδόρ.

First World Cup match on Sunday! Watch on Twitter for best coverage & real-time commentary. November 18, 2022

Σύμφωνα με το Reuters, ο Έλον Μασκ ζήτησε στους υπαλλήλους να πετάξουν μέχρι το Σαν Φρανσίσκο και τόνισε ότι θα δικαιολογήσει την απουσία σε όσους δεν μπορούσαν να φτάσουν με κανένα τρόπο στα γραφεία ή τους προέκυψε έκτακτο οικογενειακό πρόβλημα, δηλώνοντας ότι θα προσπαθήσει να μιλήσει μαζί τους μέσω βίντεο.

«Εάν είναι δυνατόν, θα το εκτιμούσα εάν μπορούσατε να πετάξετε στο Σαν Φρανσίσκο για να είστε παρόντες αυτοπροσώπως», είπε στους υπαλλήλους ο μεγιστάνας, σύμφωνα με το Reuters, και τόνισε ότι θα βρίσκεται στα γραφεία «μέχρι τα μεσάνυχτα». Μάλιστα, ανέβασε και σχετικές φωτογραφίες μετά το meeting.

Just leaving Twitter HQ code review pic.twitter.com/pYcXRTJm14 — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Πάνω από 1.000 υπάλληλοι έφυγαν – Παρομοιάζουν το Twitter με τον Τιτανικό

Σχεδόν 1.200 υπάλληλοι, σύμφωνα με τον Guardian, ακολούθησαν το άλλο μονοπάτι από το «σταυροδρόμι» του Έλον Μασκ και δεν συμφώνησαν στο τελεσίγραφο του «σκληροπυρηνικού» Twitter που προϋποθέτει δουλειά άνευ όρων, υψηλής έντασης και ατελείωτων ωρών.

Κάποιοι από αυτούς, παραφράζοντας το εσωτερικό σλόγκαν, ανακοίνωσαν με tweets ότι φεύγουν με το hashtag #lovewhereyouworked. Μία από αυτούς, η Άντρεα Χορστ, έγραψε «μπορεί να είμαι εξαιρετική αλλά, Θεέ μου, δεν είμαι σκληροπυρηνική».

Αυτές οι απώλειες είναι κρίσιμες, δεδομένου ότι έρχεται και το Μουντιάλ 2022 την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, που σημαίνει ότι θα αυξηθεί και η κίνηση στο Twitter. Πάντως, για την ώρα, ο Μασκ βρήκε ξανά τρόπο να προκαλέσει «ντόρο».

Ξεκίνησε δημοσκόπηση στο Twitter και έδωσε ξανά τη «δύναμη στον λαό» να ψηφίσει αν θέλουν να αποκατασταθεί ο λογαριασμός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Twitter. Μέχρι τις 22:00 του Σαββάτου, το ποσοστό του «ΝΑΙ» βρίσκεται στο 52% και το αντίστοιχο του «ΟΧΙ» στο 48%.

Βέβαια, δεν χρειάστηκε και μεγάλη προσπάθεια να προκαλέσει «ντόρο» για το Twitter, αν αναλογιστεί κανείς όσα έχουν συμβεί τις πρώτες 3 εβδομάδες της πλατφόρμας με ιδιοκτήτη τον Έλον Μασκ. Απολύθηκε ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος και άλλα ανώτερα στελέχη ενώ μετά έδιωξε και το μισό προσωπικό.

Πλέον, σύμφωνα με τη DailyMail, έχουν μείνει 2.500 εργαζόμενοι στην εταιρεία, από τους αρχικούς 7 και πλέον χιλιάδες, οι οποίοι έχουν αποκλειστεί από τα γραφεία τους μέχρι τη Δευτέρα χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση.

Γι’ αυτό μερικοί χρήστες παρομοιάζουν το Twitter με τον Τιτανικό και χρησιμοποιούν το hashtag #RIPTwitter, με ό,τι αυτό συνεπάγεται…