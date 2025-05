Ο Έλτον Τζον κατά του ΑΙ: Αντιδρά με το νομοσχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης για τα πνευματικά δικαιώματα

«Μάχη μέχρι το τέλος», ετοιμάζεται να δώσει ο Έλτον Τζον ώστε να υπερασπιστεί τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών και να πιέσει την κυβέρνηση της Βρετανίας για το νομοσχέδιο που προβλέπει χαλάρωση των δικαιωμάτων προς όφελος των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης ΑΙ.

Μόλις την περασμένη Δευτέρα, η Βουλή των Λόρδων προχώρησε σε μεγάλες τροποποιήσεις του σχεδίου της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ προκειμένου να παράσχει μεγαλύτερη προστασία στους καλλιτέχνες σχετικά με το ΑΙ και τα πνευματικά δικαιώματα, όμως οι βουλευτές καταψήφισαν αυτές τις αλλαγές, προκαλώντας την οργή του Έλτον Τζον.

«Αυτό το νομοσχέδιο είναι εγκληματικό, νιώθω απίστευτα προδομένος», δήλωσε ο τραγουδιστής στο BBC.

Ο διάσημος καλλιτέχνης, που είχε στηρίξει τους Εργατικούς στις εκλογές του Ιουλίου του 2024, τους κατηγορεί ότι θέλουν να «κλέψουν από τους νέους καλλιτέχνες την κληρονομιά τους και τα εισοδήματά τους.

«Τα μέλη αυτής της κυβέρνησης είναι απολύτως άχρηστοι (loser), είμαι εξοργισμένος», συνέχισε ο 78χρονος ερμηνευτής, δηλώνοντας έτοιμος να να τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης, εφόσον χρειαστεί, για αυτήν τη «μεγάλης κλίμακας κλοπή».

«Μια μηχανή… δεν έχει ψυχή, δεν έχει καρδιά, δεν έχει ανθρώπινα συναισθήματα, δεν έχει πάθος. Τα ανθρώπινα όντα, όταν δημιουργούν κάτι, το κάνουν… για να προσφέρουν ευχαρίστηση σε πολλούς ανθρώπους», τόνισε.

Sir Elton John described the Government as “absolute losers” and said he felt “incredibly betrayed” after calls by peers to amend the Data (Use and Access) Bill to include greater copyright protections against artificial intelligence (AI) were resisted pic.twitter.com/Nmrv1Npz7s