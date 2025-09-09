Κόσμος

Ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνού για πρωθυπουργό της Γαλλίας

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός στη Γαλλία σε λιγότερο από δυο χρόνια
Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί / ASSOCIATED PRESS

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε πρωθυπουργό της Γαλλίας τον Σεμπαστιάν Λεκορνού, τον μέχρι σήμερα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων στη χώρα. 

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού θα είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός στη Γαλλία σε λιγότερο από δυο χρόνια και ο Εμανουέλ Μακρόν τον επέλεξε στη θέση του Φρανσουά Μπαϊρού που παραιτήθηκε αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης από το Γαλλικό Κοινοβούλιο.

Ο διάδοχος του Μπαϊρού βρίσκεται αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο της έγκρισης του προϋπολογισμού από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνησή μέχρι τώρα δεν διέθετε πλειοψηφία.

Παράλληλα θα ηγηθεί μιας κυβέρνησης που προετοιμάζεται για μαζικές διαμαρτυρίες.

Την Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και μπλοκαρίσματα αυτοκινητοδρόμων, ενώ στις 18 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει μια ευρύτερη απεργία υπό την ηγεσία των συνδικάτων.

Το Politico τον έχει χαρακτηρίσει «πολιτικό survivor» καθώς ήταν ο  μόνος υπουργός που έχει παραμείνει στην κυβέρνηση από τότε που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξελέγη για πρώτη φορά το 2017».

Σε ηλικία μόλις 19 ετών, έγινε ο νεότερος σε ηλικία κοινοβουλευτικός βοηθός στα γαλλικά χρονικά. Αρχικά μέλος του συντηρητικού κόμματος Les Républicains, εργάστηκε για να κερδίσει τον σεβασμό από όλους τους πολιτικούς χώρους ενώ στην πορεία διετέλεσε δήμαρχος του Βερνόν, στην περιοχή της Νορμανδίας.

Προτού πάρει θέση στο πλευρό του Μακρόν το 2017 και γίνει υπουργός ήταν επί χρόνια μέλος των Γάλλων Ρεπουμπλικανών (Les Républicains).

