Ο Επστάιν έδειξε τον βασιλιά Κάρολο για την πτώση του Άντριου: «Αυτό είναι έργο του»

Νέα ερωτήματα για το παρασκήνιο της απομάκρυνσης του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου από τον ρόλο του εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου προκαλούν αποκαλύψεις από τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σε email που έστειλε την ίδια ημέρα της παραίτησης, ο Τζέφρι Επστάιν φέρεται να υποστήριξε ότι πίσω από την εξέλιξη αυτή βρισκόταν ο αδερφός του βασιλιάς Κάρολος, ρίχνοντας νέα σκιά στις ήδη τεταμένες ισορροπίες στο εσωτερικό της βασιλικής οικογένειας.

Στις 21 Ιουλίου 2011 – όταν ανακοινώθηκε επισήμως ότι ο τότε πρίγκιπας Άντριου παραιτείται τον ρόλο του εκπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα αμερικανός χρηματιστής έγραψε σε email: «Υποθέτω ότι ξέρει πως αυτό είναι έργο του Καρόλου».

Εκείνη την περίοδο, ο Άντριου υπηρετούσε ως ειδικός εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις επί μία δεκαετία, από το 2001 έως το 2011. Η θέση αυτή υψηλού προφίλ του παρείχε πρόσβαση σε ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους και ισχυρούς επιχειρηματικούς παράγοντες σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, παραιτήθηκε εν μέσω αυξανόμενης κριτικής και έντονης δημόσιας πίεσης για τη σχέση του με τον Επστάιν. Λίγους μήνες πριν από την αποχώρησή του, φωτογραφία των δύο ανδρών να περπατούν μαζί στη Νέα Υόρκη είχε κάνει τον γύρο του κόσμου, εντείνοντας τις αντιδράσεις.

Τα emails περιλαμβάνονται σε 3 εκατομμύρια αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σε άλλο μήνυμα έγραψε: «Είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι καλό για εκείνον, τώρα θα είναι ελεύθερος».

Έστειλε επίσης στη συνεργάτη του Γκισλέιν Μάξγουελ σχετικό email για την αποχώρηση του Άντριου. Εκείνη απάντησε λακωνικά: «Γιατί;». Ο Επστάιν απάντησε: «Νομίζω ότι θέλει να βγάλει χρήματα».

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη (19.02.2026) καθώς φέρεται να είχε μεταβιβάσει απόρρητα έγγραφα στον Τζέφρι Επστάιν, ενώ κατείχε τη θέση του εμπορικού απεσταλμένου.

Αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα έπειτα από 11 ώρες κράτησης, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ολοκλήρωσε έρευνες στην πρώην κατοικία του στο Γουίνδσορ, το Royal Lodge.

Ο Άντριου έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία.