Ο Επστάιν «έδωσε» τον Μπιλ Γκέιτς σε email του: «Κόλλησε ΣΜΝ και έψαχνε αντιβιοτικά για τη Μελίντα», έγραφε

Σοκ προκαλούν οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται σε νέα emails του Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία ήρθαν στο φως μέσα από έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Μπιλ Γκέιτς φέρεται να κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα μετά από επαφές με «Ρωσίδες» και στη συνέχεια να πρότεινε να δοθούν κρυφά αντιβιοτικά στη σύζυγό του, Μελίντα. Οι αποκαλύψεις αυτές ανοίγουν νέο κύκλο έντονων αντιδράσεων και ερωτημάτων γύρω από τη σχέση του δισεκατομμυριούχου με τον καταδικασμένο επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ο Μπιλ Γκέιτς είχε σεξουαλικές σχέσεις με Ρωσίδες γυναίκες, κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και ζήτησε αντιβιοτικά για να τα δώσει κρυφά στη τότε σύζυγό του, Μελίντα. Οι ισχυρισμοί αυτοί περιλαμβάνονται σε emails που φέρεται να έγραψε ο Έπσταϊν στον εαυτό του στις 18 Ιουλίου 2013, αναφέρει η Daily Mail.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Παρασκευή (30.01.2026) το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες από τρία εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την έρευνα για τον παιδόφιλο.

Στο μακροσκελές email, ο Έπσταϊν επιτίθεται στον Γκέιτς επειδή διέκοψε τη σχέση τους και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Για να προστεθεί προσβολή στην προσβολή, μου ζητάς να διαγράψω τα emails που αφορούν το σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημά σου, το αίτημά σου να σου προμηθεύσω αντιβιοτικά ώστε να τα δώσεις κρυφά στη Μελίντα και την περιγραφή των γεννητικών σου οργάνων».

Νωρίτερα στο ίδιο κείμενο, ο Έπσταϊν δηλώνει «απογοητευμένος πέρα από κάθε κατανόηση» από την απόφαση του Γκέιτς να αγνοήσει «τη φιλία που αναπτύχθηκε τα τελευταία έξι χρόνια».

Τα emails φαίνεται να είναι προσχέδια επιστολής που προορίζονταν να σταλούν από τον τότε στενό συνεργάτη του Γκέιτς, Μπόρις Νίκολιτς, γύρω από την παραίτησή του από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates.

Σε άλλο email, που φαίνεται να γράφεται από την οπτική του Νίκολιτς, αναφέρεται η πρόθεσή του να παραιτηθεί από το ίδρυμα, λέγοντας:

«Έχω εμπλακεί σε μια σοβαρή συζυγική διαμάχη μεταξύ της Μελίντα και του Μπιλ… Στον ρόλο μου ως δεξί του χέρι, μου ζητήθηκε –και λανθασμένα δέχτηκα– να συμμετάσχω σε πράξεις που κυμαίνονταν από ηθικά ακατάλληλες έως ηθικά επισφαλείς, και επανειλημμένα να κάνω πράγματα που πλησίαζαν ή και ξεπερνούσαν τα όρια της νομιμότητας».

Συνεχίζει αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι βοήθησε τον Γκέιτς να προμηθευτεί φάρμακα «για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες», αλλά και σε άλλες, παράτυπες ενέργειες.

Ο Μπιλ Γκέιτς διέψευσε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, μέσω σπάνιας δήλωσης στην Daily Mail. Εκπρόσωπός του ανέφερε: «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς. Το μόνο που δείχνουν αυτά τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Έπσταϊν που δεν είχε πλέον σχέση με τον Γκέιτς και τα άκρα στα οποία ήταν διατεθειμένος να φτάσει για να τον παγιδεύσει και να τον δυσφημίσει».

Σε άλλο email της ίδιας ημέρας, ο Έπσταϊν υποστήριζε ότι ο Γκέιτς τον πίεζε να συμμετέχει σε πράξεις «ηθικά ακατάλληλες και δεοντολογικά προβληματικές».

Wow. In the Epstein emails DOJ dropped, Jeffrey sent himself emails memorializing a fight he had with Bill Gates. In it he says that Bill Gates got STD’s from Russian hookers, and then asked Jeffrey for antibiotics that Bill could secretly give to Melinda without her noticing. pic.twitter.com/XNA0vNWTcI — Robby Starbuck (@robbystarbuck) January 30, 2026

Ο Γκέιτς έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι μετανιώνει για τη σχέση του με τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης, αλλά έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά.

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται και νέες, αχρονολόγητες φωτογραφίες του Έπσταϊν και του Γκέιτς μαζί σε διάφορες τοποθεσίες. Σε μία από αυτές, ο Γκέιτς φαίνεται να χαμογελά δίπλα σε μια γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο έχει καλυφθεί.

Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς ήταν παντρεμένοι από το 1994 έως το 2021. Η Μελίντα έχει αναφέρει ότι οι εξωσυζυγικές σχέσεις του Γκέιτς και η σχέση του με τον Έπσταϊν συνέβαλαν στο διαζύγιό τους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μελίντα προσέλαβε δικηγόρους το 2019, όταν έγιναν γνωστές οι επανειλημμένες συναντήσεις του συζύγου της με τον Έπσταϊν, παρά τις δημόσιες διαψεύσεις του.

Ο Γκέιτς έχει στο παρελθόν προσπαθήσει να υποβαθμίσει τη σχέση του με τον Έπσταϊν, λέγοντας ότι δεν είχαν επιχειρηματική ή προσωπική φιλία και ότι οι συναντήσεις τους ήταν πάντα επαγγελματικές.