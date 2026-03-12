Ο Επστάιν χρησιμοποίησε πρακτορείο μοντέλων για να στρατολογεί κορίτσια από τη Βραζιλία

Νέες πτυχές του τρόπου με τον οποίο ο αμερικανός χρηματιστής Τζέφρι Επστάιν φέρεται να στρατολογούσε νεαρά κορίτσια, αποκαλύπτουν μαρτυρίες γυναικών από τη Βραζιλία, αξιοποιώντας δίκτυα πρακτορείων μοντέλων που συνδέονταν με τον Γάλλο ατζέντη Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ.

Τον Φεβρουάριο, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Βραζιλίας ξεκίνησε έρευνα για το ενδεχόμενο ύπαρξης δικτύου στρατολόγησης γυναικών που συνδεόταν με τον Επστάιν. Η εισαγγελέας Σίνθια Γκαμπριέλα Μπόρχες, δήλωσε ότι στόχος είναι να κατανοηθεί πώς λειτουργούσε το σύστημα στρατολόγησης και μεταφοράς των γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γκλάουσια Φεκέτε θυμάται ακόμα την επίσκεψη του Μπρουνέλ στο σπίτι της οικογένειάς της το 2004, όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών και έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας.

Ο Γάλλος ατζέντης προσπάθησε να πείσει τη μητέρα της να επιτρέψει στην κόρη της να ταξιδέψει στο Εκουαδόρ για έναν διαγωνισμό μοντέλων. Τότε η οικογένεια δεν γνώριζε ποιος ήταν ο Μπρουνέλ ούτε τις σχέσεις του με τον Επστάιν.

Σύμφωνα με τη Φεκέτε, το ταξίδι πραγματοποιήθηκε τελικά για τον διαγωνισμό Models New Generation στην πόλη Γουαγιακίλ, όπου συμμετείχαν κορίτσια ηλικίας από 15 έως 19 ετών. Παρότι η διοργάνωση φαινόταν κανονική, η ίδια άρχισε να ανησυχεί όταν δεν της επιτρεπόταν να επικοινωνήσει με την οικογένειά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια άλλη διαγωνιζόμενη, που ήταν επίσης 16 ετών τότε και ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη, θυμάται ότι ο Μπρουνέλ «συναναστρεφόταν συνεχώς πολύ νεαρά κορίτσια, κυρίως από τη Βραζιλία».

Προς το τέλος του ταξιδιού, ο Μπρουνέλ πρότεινε στη Φεκέτε να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για επιδείξεις μόδας με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Για να προχωρήσει όμως το ταξίδι, έπρεπε να δοθεί άδεια από τη μητέρα της. Η απάντηση της Μπάρμπαρα Φεκέτε ήταν κατηγορηματική: «Όχι. Ούτε συζήτηση».

Η ίδια πιστεύει σήμερα ότι η κόρη της «γλίτωσε από τύχη», καθώς θεωρεί ότι το δίκτυο αναζητούσε κυρίως ανήλικα κορίτσια.

Έγγραφα της αμερικανικής κυβέρνησης που εξέτασε το BBC δείχνουν ότι ο Επστάιν βρισκόταν στην ίδια πόλη του Εκουαδόρ τον Αύγουστο του 2004, την περίοδο του τελικού του διαγωνισμού.

«Με διάλεξε»

Μια δεύτερη γυναίκα από τη Βραζιλία, την οποία το BBC αποκαλεί Άνα για την προστασία της ταυτότητάς της, περιγράφει ότι ο Μπρουνέλ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της σχέσης της με τον Επστάιν.

Η Άνα λέει ότι αρχικά στρατολογήθηκε στο Σάο Πάολο με την υπόσχεση καριέρας στο μόντελινγκ. Όταν έφτασε εκεί, της πήραν τα έγγραφά της και της είπαν ότι χρωστούσε χρήματα για το ταξίδι και τις φωτογραφίες.

«Γρήγορα κατάλαβα ότι δεν υπήρχε καμία δουλειά στο μόντελινγκ», λέει. «Η γυναίκα που με έφερε ήταν προαγωγός».

Λίγες εβδομάδες μετά τα 18α γενέθλιά της, η Άνα λέει ότι οδηγήθηκε σε ξενοδοχείο στο Σάο Πάολο όπου ο Επστάιν θα επέλεγε μία από τρεις γυναίκες.

«Με διάλεξε», λέει.

Η Άνα περιγράφει ότι ο Μπρουνέλ τη βοήθησε να εξασφαλίσει βίζα για τις ΗΠΑ μέσω του πρακτορείου μοντέλων Karin Models of America, το οποίο είχε ιδρύσει ο ίδιος.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν εργάστηκε ποτέ ως μοντέλο για το πρακτορείο, αλλά τα έγγραφα χρησιμοποιήθηκαν για να μπορέσει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ προκειμένου να συναντήσει τον Επστάιν.

Η Άνα λέει ότι ταξίδεψε αρκετές φορές στις ΗΠΑ και στη Γαλλία με τον Επστάιν, ο οποίος της παρείχε χρήματα και πλήρωσε μαθήματα αγγλικών.



Η Φεκέτε δηλώνει σήμερα ευγνώμων που η μητέρα της αρνήθηκε να την αφήσει να ταξιδέψει. Η Άνα, από την πλευρά της, λέει ότι αισθάνεται τυχερή που κατάφερε να απομακρυνθεί από τον κύκλο του Επστάιν και να ξαναρχίσει τη ζωή της.