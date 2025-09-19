Κόσμος

Ο Ερντογάν αναγκάζει τον κατασκευαστή του νέου κτιρίου του ΥΠΕΞ να δεσμευτεί ότι θα το έχει έτοιμο σε 2 χρόνια – Ο viral διάλογος

«Τώρα μας βλέπουν όλοι εδώ στην αίθουσα και σε όλη την Τουρκία, όλοι θα το θυμούνται αυτό» είπε με σοβαρό ύφος ο Τούρκος πρόεδρος ενώ ο κατασκευαστής χαμογελούσε αμήχανα
Ο κατασκευαστής του νέου κτιρίου του τουρκικού ΥΠΕΞ, ο Χακάν Φιντάν και ο Ταγίπ Ερντογάν
Ο κατασκευαστής του νέου κτιρίου του τουρκικού ΥΠΕΞ, ο Χακάν Φιντάν και ο Ταγίπ Ερντογάν / Anka Haber Ajansı YouTube

Viral έγινε στην Τουρκία ο διάλογος που είχε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον κατασκευαστή του νέου κτιρίου του υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την Άγκυρα.

Μπροστά στις κάμερες και με μάρτυρες τους εκατοντάδες παρευρισκόμενους ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «ανάγκασε» τον κατασκευαστή να δεσμευτεί ότι θα έχει έτοιμο το νέο κτίριο του ΥΠΕΞ της Τουρκίας μέσα σε δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, αρχικά ο κατασκευαστής απαντώντας στην ερώτηση του Τούρκου προέδρου για το πότε θα είναι έτοιμο το κτίριο είπε πως αυτό θα γίνει μέσα σε 350 ημέρες.

Με τον υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, να τον προτρέπει να διευκρινίσει πως αναφέρεται στην πρώτη φάση του έργου και τον κατασκευαστή να δεσμεύεται τελικά, υπό το αυστηρό βλέμμα του Ερντογάν, ότι το κτίριο θα κατασκευαστεί μέσα σε δύο χρόνια.

«Τώρα μας βλέπουν όλοι εδώ στην αίθουσα και σε όλη την Τουρκία, όλοι θα το θυμούνται αυτό» είπε με σοβαρό ύφος ο Τούρκος πρόεδρος ενώ ο κατασκευαστής χαμογελούσε αμήχανα. 

Ο διάλογος

Ερντογάν: Τώρα να ρωτήσουμε την κατασκευαστική εταιρεία. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί το έργο. Δεν είναι πόσο θέλουμε, ποιο είναι το συντομότερο που θα το κάνετε;

Κατασκευαστής: Aν θέλει ο Θεός σε 350 ημέρες.

Ερντογάν: Τι; 350 ημέρες;

Κατασκευαστής: Κανονικά το χρονοδιάγραμμα είναι 550 ημέρες, αλλά λόγω του αιτήματος σας θα το ολοκληρώσουμε σε 350 ημέρες!

Ερντογάν: Θα ολοκληρώσετε σε 350 ημέρες! Όλοι είστε μάρτυρες..

Κατασκευαστής: Κύριε πρόεδρε, το έργο έχει δύο φάσεις. Οι 350 ημέρες αφορούν την πρώτη φάση. Μιλάμε για τον σκελετό του έργου.

Ερντογάν: Ε, τώρα δεν έγινε αυτό!

Δείτε το βίντεο από το 28:40 και μετά: 

Κατασκευαστής: Όμως σε δυο χρόνια θα ολοκληρώσουμε όλο το έργο.

Ερντογάν: Άρα σε δύο χρόνια θα ολοκληρωθεί! Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα μας βλέπουν όλοι εδώ στην αίθουσα και σε όλη την Τουρκία, όλοι θα το θυμούνται αυτό.

Αν τα χάσατε

Κατασκευαστής: Κύριε πρόεδρε με τη βοήθεια του Θεού σε 2 χρόνια θα το ολοκληρώσουμε.

Ερντογάν: Εντάξει; Σε δύο χρόνια! Είμαστε μάρτυρες.

