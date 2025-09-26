«Ο Ερντογάν έδωσε τα πάντα στον Τραμπ και δεν πήρε τίποτα» λέει η αξιωματική αντιπολίτευση στην Τουρκία

Σκληρή επίθεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε η αντιπολίτευση στην Τουρκία, μετά την συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έφερε μεγάλες αντιδράσεις στην Τουρκία με τον Πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, να υποστηρίζει πως πως αν ο Αμερικανός πρόεδρος επαινούσε τον ίδιο τόσο πολύ, «θα ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί».

Παράλληλα άφησε αιχμές για ντροπιαστικές παραχωρήσεις σε εθνικά ζητήματα και τόνισε ότι ο Ερντογάν δεν πήρε τίποτα από τη συνάντηση, αλλά αντιθέτως «έδωσε τα πάντα»: από παραγγελίες Boeing μέχρι συνεργασίες για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), σπάνιες γαίες, πυρηνική ενέργεια και Σχολή της Χάλκης.

Ακόμη κατήγγειλε πως η Τουρκία μετατράπηκε από στρατηγικός σύμμαχος σε «πελάτης» και ότι ο Ερντογάν κέρδισε μόνο «νομιμοποίηση» από έναν αμφιλεγόμενο πρόεδρο.

«Η νομιμοποίηση δεν δίνεται από τον Τραμπ αλλά από τον λαό. Κι εκεί ο Ερντογάν την έχει χάσει προ πολλού», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επίσης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το παλαιστινιακό ζήτημα δεν συζητήθηκε καν στη συνάντηση.

«Η Τουρκία πρέπει να είναι σύμμαχος, όχι πελάτης» σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αντί να βασιζόμαστε στους επαίνους ενός ηγέτη, όπως ο Τραμπ, θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια στάση που να προστατεύει τα συμφέροντα της χώρας μας».