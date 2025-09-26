Τραμπ – Ερντογάν: Το «πάρε δώσε» της συνάντησης – Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν, τα F-35 και το ρωσικό πετρέλαιο

Για πάνω από δύο ώρες Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησαν στο Λευκό Οίκο με τις δύο πλευρές να προσπαθούν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πίεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να σταματήσει την προμήθεια πετρελαίου από τη Ρωσία, ενώ άφησε να αιωρείται το ενδεχόμενο απόκτησης των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, ένα ζήτημα που αποτελεί προτεραιότητα για τον Τούρκο πρόεδρο.

Ο Τραμπ δήλωσε ωστόσο ανέφερε ότι θα συζητήσει με τον Ερντογάν το αίτημα της Άγκυρας να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να δεσμευθεί.

«Η Τουρκία θέλει να αγοράσει F-16, F-35 και άλλα. Θα το συζητήσουμε μαζί τους», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα όμως υπογράμμισε ότι οι προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις δεν πούλησαν τα F-35 και ότι «θα το συζητήσουμε κι αυτό. Ξέρω ότι θέλει τα F-35 και το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Έχουν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες, έχουμε και εμείς κάποιες άλλες. Θα καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα, στο τέλος της ημέρας θα μάθετε τα πάντα».

«Μπορούμε εύκολα να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν θα πρέπει να κάνει κάτι για μας πρώτα», είπε ο Τραμπ αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο χωρίς να ξεκαθαρίζει, πάντως, τι θέλουν οι ΗΠΑ από την Τουρκία.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους ο Αμερικανός πρόεδρος φορούσε στο πέτο του κοστουμιού του δυο κονκάρδες, η μια με την αμερικανική σημαία και η άλλη με ένα F-35…

Στο τραπέζι έπεσε επίσης το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης αλλά και ενεργειακά ζητήματα.

Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν

Οι συμφωνίες που υπέγραψαν ΗΠΑ και Τουρκία, όπως έχουν γίνει μέχρι στιγμή γνωστές από τουρκικές πηγές:

• Η Τουρκία υπέγραψε με τις ΗΠΑ 20ετή συμφωνία ύψους 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ετήσια εισαγωγή 4 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ έως το 2045.

• Η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία με την Boeing αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά περισσότερων από 200 επιβατικών αεροσκαφών.

• Υπογράφηκε Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας στον τομέα της Πολιτικής Πυρηνικής Ενέργειας.

Να σημειωθεί ότι το «Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας στον Τομέα της Πολιτικής Πυρηνικής Ενέργειας», υπογράφηκε από τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ενώ από τις ΗΠΑ υπογραφές έβαλε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Τα έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας αναμένεται να ενισχύσουν τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε πολλούς τομείς, από τις ενεργειακές τεχνολογίες έως τις επενδύσεις σε υποδομές.