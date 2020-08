«Επικίνδυνες τρέλες» χαρακτηρίζει ο Αμερικανός οικονομολόγος του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, Στιβ Χάνκε τα όσα κάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ανατολική Μεσόγειο. Και χρησιμοποιεί κι ένα σκίτσο άκρως… αποκαλυπτικό.

Στο σκίτσο αυτό, εμφανίζονται δυο άνδρες. Ο ένας είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που φορά κόκκινο σορτσάκι και μπλούζα με τη σημαία της Τουρκίας. Στα χέρια του κρατά μια εφημερίδα. Στο πρωτοσέλιδό της ένα πλοίο κι ένας τίτλος: Εξόρυξη.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας κάθεται σε μια πισίνα. Σταυροπόδι. Με το ένα πόδι στο νερό μπροστά του. Και το άλλο στην πισίνα δίπλα του. Σε αυτή όπου κάθεται ο δεύτερος άνδρας του σκίτσου. Αυτός που έχει τα δυο πόδια στη «δική του» πισίνα και φορά γαλάζιο σορτσάκι και μπλούζα με την ελληνική σημαία…

«Ελληνικά και τουρκικά πολεμικά πλοία συγκρούστηκαν στη Μεσόγειο την περασμένη εβδομάδα (σ.σ. εννοεί το περιστατικό με τη φρεγάτα “Λήμνος” που επακούμβησε στο τουρκικό Κεμάλ Ρέις) ενώ οι προκλήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζονται. Αυτή είναι ακόμη μια περίπτωση μιας από τις επικίνδυνες τρελές κινήσεις του Ερντογάν στο πουθενά».

Δείτε το σκίτσο

#Greek and #Turkish warships collided in the #Mediterranean last week as @RTErdogan's provocations continue. This is another case of one of RTE’s dangerous mad dashes to nowhere. pic.twitter.com/WjIiybzQ1b