Ο Γερμανός πρόεδρος καλεί τους Βρετανούς να κλείσουν το κεφάλαιο του Brexit – «Don’t look back in anger», είπε, παραπέμποντας στους Oasis

Για την πρώτη επίσκεψη Γερμανού προέδρου στην Βρετανία εδώ και 27 χρόνια, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ επέλεξε ένα μήνυμα σαφές και χωρίς περιστροφές: ήρθε η ώρα, όπως είπε, το Λονδίνο να αφήσει πίσω του το Brexit και να στραφεί ξανά προς την Ευρώπη.

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ δανείστηκε ακόμη και τους στίχους του βρετανικού συγκροτήματος Oasis — «Don’t look back in anger» — καλώντας τη Βρετανία να ξεπεράσει τις πικρίες του 2016 και να κοιτάξει μπροστά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φτάνοντας την Τετάρτη (03.12.2025), όπου τον υποδέχθηκαν με τιμές ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα στο κάστρο του Ουίνδσορ, ο Σταϊνμάιερ ξεκίνησε μια τριήμερη επίσκεψη αφιερωμένη στη συμφιλίωση. Την προηγουμένη, ο ίδιος και η σύζυγός του Έλκε Μπύντενμπεντερ είχαν μετακινηθεί με βασιλική άμαξα και παρευρεθεί σε επίσημο δείπνο.

‘Don’t Look Back in Anger’ — German President Steinmeier quoted Britpop band Oasis in a speech at London’s Royal Gallery, urging the UK and Germany to move past Brexit and deepen cooperation.



It’s the first visit by a German head of state to the UK in 27 years. pic.twitter.com/oDf2JEwtfs — DW Politics (@dw_politics) December 4, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Brexit άλλαξε τις σχέσεις μας, αλλά δεν πρέπει να γίνει αδιέξοδο»

Απευθυνόμενος στους βουλευτές, ο Γερμανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ το 2020 επικράτησε «κλίμα αβεβαιότητας». Ωστόσο, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ζήτησε μια «ρεαλιστική» επανεκκίνηση των σχέσεων.

Όπως υποστήριξε, μια νέα προσέγγιση θα διευκόλυνε τις εξαγωγές, θα μείωνε το κόστος για τους καταναλωτές και θα ωφελούσε τους πολίτες «και στις δύο πλευρές της Μάγχης». Και πρόσθεσε, επαναφέροντας τον στίχο των Oasis: «Μην κοιτάτε πίσω με θυμό… Μείνετε ψύχραιμοι και προχωρήστε.»

Μια επίσκεψη με έντονο συμβολισμό

Νωρίτερα, ο Σταϊνμάιερ και η σύζυγός του κατέθεσαν λουλούδια στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και στη συνέχεια είδαν το Royal Sledge, το έλκηθρο που σχεδίασε ο Γερμανός σύζυγος της βασίλισσας Βικτωρίας, πρίγκιπας Αλβέρτος — μια συμβολική υπενθύμιση των ιστορικών δεσμών μεταξύ Λονδίνου και Βερολίνου.

Καθώς η Ευρώπη αναζητά μια νέα ισορροπία μετά το Brexit, το μήνυμα του Σταϊνμάιερ ακούγεται ως κάλεσμα να ανοίξουν ξανά οι πόρτες και όχι να παραμείνουν χαραγμένες οι διαχωριστικές γραμμές. Αν οι στίχοι των Oasis αντήχησαν ξανά στο βρετανικό κοινοβούλιο, ήταν για να θυμίσουν ότι το επόμενο βήμα κοιτάζει προς το μέλλον.