Ο Γκάρι Σινίζ έχει στείλει δωρεάν στην Disneyland πάνω από 1.000 παιδιά: Η στήριξη στις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτικών

Πάνω από 1.000 παιδιά έχει στείλει τελείως δωρεάν στην Disneyland ο Γκάρι Σινίζ. Ήταν 2011 όταν ο ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του υπολοχαγού Νταν στην ταινία Forrest Gump (τιμήθηκε με Όσκαρ β’ αντρικού ρόλου), ίδρυσε το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Gary Sinise Foundation» με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά των πεσόντων στρατιωτικών.

Ο ηθοποιός έχει αφιερώσει πλέον τη ζωή του στις οικογένειες των ηρώων του πολέμου και το δείχνει έμπρακτα. Μία από τις μεγαλύτερες δράσεις του ιδρύματος είναι η δημιουργία του Snowball Express Programm, το πρόγραμμα με το οποίο τα παιδιά των πεσόντων στρατιωτικών μπορούν να απολαύσουν δωρεά την Disneyland. Ο Γκάρι Σινίζ αναλαμβάνει τα έξοδα των αεροπορικών, την πρόσβαση στο θεματικό πάρκο, τη διανομή και τα γεύματά τους.

Σύμφωνα με το Disney Park, η ιδέα για τη δημιουργία αυτού του προγράμματος γεννήθηκε το 2003, όταν ο Αμερικανός στρατιώτης Τζέσι Γκίβενς έγραψε ένα γράμμα στη σύζυγό του πριν από την αποστολή του στο Ιράκ, στο οποίο ανέφερε πως θέλει η οικογένειά του να ζήσει την εμπειρία στη Disneyland στην περίπτωση που εκείνος δεν καταφέρει να γυρίσει πίσω.

Η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα το 2006, όταν η οικογένειά του, συνοδευόμενη από άλλες οικογένειες πεσόντων στρατιωτών, επισκέφθηκαν την Disneyland.

Η αρχή για τον Γκάρι Σιζίν έγινε το 2007, όταν ο ηθοποιός τραγούδησε με το συγκρότημά του Lt. Dan Band στις οικογένειες ηρώων του πολέμου. Το 2017, αποφάσισε να αναλάβει επίσημα το πρόγραμμα και το πρώτο ταξίδι στη Disneyland έγινε το 2018.

«Η απώλεια ενός γονέα δεν γίνεται ποτέ πιο εύκολη. Στηρίζουμε τα παιδιά, τους συζύγους πεσόντων στρατιωτικών και τις οικογένειες του προγράμματος “Snowball Express”, μέσα από δράσεις και υποστήριξη όλο τον χρόνο που τους υπενθυμίζουν ότι δεν είναι ποτέ μόνοι και ότι ο ήρωάς τους δεν ξεχνιέται ποτέ», γράφει ο Γκάρι Σινίζ στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματός του.