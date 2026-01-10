Κόσμος

O ηθοποιός Τίμοθι Μπάσφιλντ κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων αγοριών

Σήμερα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και οι αρχές τον αναζητούν
Τίμοθι Μπάσφιλντ
O Τίμοθι Μπάσφιλντ / AP Photo / Paul Sancya

Νέο σκάνδαλο «γεννιέται» στον κόσμο του Χόλιγουντ, καθώς ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Τίμοθι Μπάσφιλντ, κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Ο 68χρονος ηθοποιός, που είναι γνωστός για τη συμμετοχή του στις σειρές «The West Wing» και «Thirtysomething», φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια που ήταν παιδιά ηθοποιοί σε τηλεοπτικό πλατό, σύμφωνα με το TMZ. Όλα ήρθαν στο φως όταν κατατέθηκε την Παρασκευή (09.01.2026) ποινική καταγγελία στο Νέο Μεξικό και ο Τίμοθι Μπάσφιλντ κατηγορείται για κακοποίηση ανηλίκου αλλά σεξουαλική επαφής με ανήλικο κάτω των 13 ετών.

Οι κατηγορίες προκύπτουν ύστερα από ισχυρισμούς ότι κακοποίησε σεξουαλικά δύο αγόρια στο πλατό της σειράς «The Cleaning Lady». Σύμφωνα με την καταγγελία, ένα από τα αγόρια είπε στις αρχές ότι ο Τίμοθι Μπάσφιλντ τον άγγιξε στα «ιδιωτικά του μέρη» στο πλατό μετά το τέλος μιας σκηνής, ενώ το παιδί ήταν μόλις 7 ετών.

Παράλληλα, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι το αγόρι ισχυρίστηκε πως ο 68χρονος τον άγγιξε ανάρμοστα 5 ή 6 φορές μεταξύ των γυρισμάτων στα 7 του χρόνια. Επίσης είπε ότι τον άγγιξε ανάρμοστα πολλές φορές και όταν ήταν 8 ετών, ενώ υπάρχουν και έγγραφα που λένε ότι ένας δεύτερος ανήλικος ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι υπήρξε θύμα του ηθοποιού.

Η αστυνομία στο Αλμπουκέρκι δήλωσε στο TMZ ότι ξεκίνησε να ερευνά τον Τίμοθι Μπάσφιλντ τον Νοέμβριο του 2024 για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση και σήμερα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και οι αρχές τον αναζητούν, ελπίζοντας ότι θα παραδοθεί.

