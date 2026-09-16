Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Θα την ξεχάσουμε πολύ σύντομα», είχε πει ο Κάρολος στον αδερφό της

Νέες αποκαλύψεις για την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τον βασιλιά Κάρολο φέρνει στο φως ο αδελφός της, Τσαρλς Σπένσερ, μέσα από το βιβλίο του «Κύκνειο Άσμα: Νταϊάνα, η αδελφή μου». Ο κόμης Σπένσερ περιγράφει άγνωστες μέχρι σήμερα στιγμές από τις ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατο της αδελφής του και όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν πριν από την κηδεία της.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μία έντονη τηλεφωνική συνομιλία για την πριγκίπισσα Νταϊάνα ανάμεσα στον Τσαρλς Σπένσερ και τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος τότε ήταν πρίγκιπας.

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Σύμφωνα με όσα γράφει ο Σπένσερ και μεταφέρει η Daily Mail, κατά τη διάρκεια της διαφωνίας τους ο Κάρολος φέρεται να είπε: «να είσαι σίγουρος, θα την ξεχάσουμε πολύ σύντομα».

Η μεγάλη διαφωνία για τον Γουίλιαμ και τον Χάρι

Η ένταση ανάμεσα στους δύο άνδρες, σύμφωνα με το βιβλίο, είχε ξεκινήσει εξαιτίας της απόφασης να περπατήσουν ο Γουίλιαμ και ο Χάρι πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους. Εκείνη την περίοδο τα δύο παιδιά ήταν μόλις 15 και 12 ετών.

Ο Τσαρλς Σπένσερ υποστηρίζει ότι διαφωνούσε έντονα με αυτή την απόφαση, καθώς πίστευε ότι η αδελφή του δεν θα ήθελε τα παιδιά της να περάσουν μια τόσο δύσκολη και δημόσια διαδικασία, λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατό της.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν ένας ανώτερος συνεργάτης της βασίλισσας Ελισάβετ τον ενημέρωσε ότι ο Γουίλιαμ και ο Χάρι θα βρίσκονταν στη νεκρική πομπή, εκείνος ήταν κάθετος: «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Λίγο αργότερα, όπως περιγράφει, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Εκείνος φέρεται να χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τη δική του συμμετοχή στην κηδεία του λόρδου Μάουντμπατεν, 18 χρόνια νωρίτερα. Ο Σπένσερ, ωστόσο, του επισήμανε ότι ο Κάρολος ήταν τότε 30 ετών και όχι παιδί.

Ο αδελφός της Νταϊάνα περιγράφει στη συνέχεια μια ιδιαίτερα έντονη αντίδραση από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.

«Ο Πρίγκιπας Κάρολος συνέχισε να εκφράζει την οργή του, χωρίς να τον διακόψω. Τότε σταμάτησε. Υπέθεσα ότι η παύση σήμαινε μια προσπάθεια να ανακτήσει τον έλεγχο του εαυτού του, αλλά στη συνέχεια ξέσπασε στο τηλέφωνο αυτό που πάντα θεωρούσα ως την καταπιεσμένη περιφρόνησή του για τη Νταϊάνα, και τον τρόμο του για το γεγονός ότι ο κόσμος είχε συγκλονιστεί τόσο πολύ από το θάνατό της. “Να είστε σίγουροι”, σφύριξε, “θα την ξεχάσουμε πολύ σύντομα!”».

Ο Σπένσερ αναφέρει ότι έμεινε «έκπληκτος» ακούγοντας τα συγκεκριμένα λόγια και χρειάστηκε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αντιδράσει. «“Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις το είπες αυτό”, είπα με σκληρό τόνο, πριν κλείσω το τηλέφωνο», γράφει.

Ο Τσαρλς Σπένσερ έχει εξηγήσει ότι αποφάσισε να γράψει το «Κύκνειο Άσμα: Νταϊάνα, η αδελφή μου» θέλοντας να διορθώσει τις «ανακρίβειες» που, κατά την άποψή του, έχουν ειπωθεί όλα αυτά τα χρόνια για την πριγκίπισσα.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 1997, έξι ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, ο Σπένσερ εκφώνησε τον επικήδειο στην κηδεία της στο Αβαείο του Γουέστμινστερ. Είχε προηγηθεί η νεκρική πομπή, κατά την οποία περπάτησε πίσω από το φέρετρο μαζί με τον Γουίλιαμ, τον Χάρι, τον Κάρολο και τον πρίγκιπα Φίλιππο.

Η κηδεία της Νταϊάνα εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο γεγονός, με περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθούν τη μετάδοση. Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, ο αδελφός της επιστρέφει σε εκείνες τις ημέρες, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο παρασκήνιο.