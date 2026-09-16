Μυστήριο στην Ολλανδία: Έκλεψαν αντίτυπα του βιβλίου του αδελφού της Νταϊάνα λίγο πριν κυκλοφορήσει

Μία μυστηριώδη κλοπή εξετάζουν οι Αρχές στην Ολλανδία. Αντίτυπα του νέου βιβλίου του Τσάρλς Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, εκλάπησαν χθες Τρίτη 15.09.2026 από φορτηγό, λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία του.

Πρόκειται για τέσσερα αντίτυπα των πολυαναμενόμενων απομνημονευμάτων του αδερφού της Νταϊάνα με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister» («Κύκνειο Ασμα: Νταϊάνα, η Αδελφή μου»), τα οποία εκλάπησαν από φορτηγό που τα μετέφερε σε αποθήκη στην Ολλανδία. Ο οδηγός σταμάτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας για να κοιμηθεί και, όταν ξύπνησε, διαπίστωσε ότι το όχημα είχε παραβιαστεί. Το περιστατικό έχει τεθεί υπό διερεύνηση από την ολλανδική αστυνομία.

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Τα διευθυντικά στελέχη του εκδοτικού οίκου ενημερώθηκαν για την κλοπή. Πηγή δήλωσε στη Daily Mail ότι «είναι εξαιρετικά ύποπτο. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο βιβλίο της χρονιάς και τα μέτρα ασφαλείας που το περιβάλλουν είναι απίστευτα αυστηρά».

Ο Τσαρλς Σπένσερ έχει αναφέρει ότι αποφάσισε να γράψει το βιβλίο αφού δέχθηκε «καταιγισμό» αιτημάτων για συνεντεύξεις σχετικά με την αδερφή του.

Το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου από τις εκδόσεις Penguin Michael Joseph στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα επιδιώξει να διορθώσει «αναλήθειες που έχουν γίνει αποδεκτές» σχετικά με την εκλιπούσα πριγκίπισσα. Αναμένεται να ανατρέξει στην παιδική της ηλικία, τον δυστυχισμένο γάμο της με τον σήμερα βασιλιά Κάρολο και τις συνέπειες του θανάτου της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997.

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Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ φέρονται να είναι προετοιμασμένα για μια σειρά από συγκλονιστικές αποκαλύψεις που απειλούν να ανοίξουν ξανά τις πληγές του διαζυγίου του Καρόλου και της Νταϊάνα.

Τον Σεπτέμβριο του 1997, ο Σπένσερ είχε εκφωνήσει επικήδειο λόγο στην κηδεία της αδελφής του στο Αββαείο του Γουέστμινστερ.

Μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, οι Γουίλιαμ και Χάρι είχαν περπατήσει πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους. Ο πατέρας τους, Κάρολος, και ο παππούς τους πρίγκιπας Φίλιππος, μαζί με τον αδερφό της Νταϊάνα περπατούσαν μαζί τους στον δρόμο προς το Αβαείο του Γουέστμινστερ / AP Photo / Jeff J. Mitchell, Pool, File

Ο ίδιος έχει περιγράψει το νέο του βιβλίο ως συνέχεια του φόρου τιμής που της απέδωσε πριν από σχεδόν 30 χρόνια, εξηγώντας μεταξύ άλλων ότι «όπως και με τον επικήδειο λόγο, θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα και να το κάνω με έναν ανοιχτά θετικό τρόπο».