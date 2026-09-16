«Καρφί» του βασιλιά Καρόλου στον αδελφό της πριγκίπισσας Νταϊάνα: «Το πένθος μπορεί να θολώσει τη λογική και τη μνήμη»

Σε μία ασυνήθιστη για τον ίδιο πράξη προέβη την Τετάρτη (16.09.2026) ο βασιλιάς Κάρολος, καθώς απάντησε στην κριτική που δέχτηκε από τον αδελφό της εκλιπούσας πρώτης συζύγου του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, λέγοντας μέσω εκπροσώπου ότι «το πένθος θα μπορούσε να επηρεάσει τη λογική, την κρίση και τη μνήμη».

Οι ισχυρισμοί του Τσαρλς Σπένσερ, που διατυπώνονται σε ένα βιβλίο που πρόκειται να εκδοθεί σύντομα, σχετίζονται με τη συμπεριφορά τουβασιλιά Καρόλου της Βρετανίας, τις ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα το 1997. Η πριγκίπισσα σκοτώθηκε σε ηλικία 36 ετών όταν το αυτοκίνητο που μετέφερε αυτήν και τον εραστή της Ντόντι αλ-Φαγιέντ συγκρούστηκε στο Παρίσι, καθώς έτρεχε μακριά από το να κυνηγάει παπαράτσι φωτογράφους με μοτοσικλέτες.

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Ο αδελφός της, Τσαρλς Σπένσερ, ισχυρίζεται σε ένα βιβλίο με τα απομνημονεύματα που πρόκειται να εκδοθούν σύντομα ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος του είπε «να είσαι σίγουρος, θα την ξεχάσουμε σύντομα», σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η οποία ξεκινά την έκδοση του βιβλίου.

Τα σχόλια που αναφέρονται έγιναν σε μια διαμάχη σχετικά με το αν τα παιδιά της Νταϊάνα και του Καρόλου, οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι, θα έπρεπε να περπατούν πίσω από το φέρετρό της κατά τη διάρκεια της κηδείας της – κάτι στο οποίο ο Σπένσερ είχε αντιρρήσεις, ανέφερε το δημοσίευμα.

Η Νταϊάνα έγινε η πιο φωτογραφημένη γυναίκα στον κόσμο αφότου παντρεύτηκε τον Κάρολο σε μια λαμπερή τελετή το 1981. Ωστόσο, ο γάμος τους πήρε διαζύγιο και το ζευγάρι τελικά χώρισε το 1996.

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Ερωτηθείς για την έκθεση, ένας εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ δήλωσε: «Ενώ δεν σχολιάζουμε βιβλία για λόγους αρχής, η Αυτού Μεγαλειότητα έχει επίγνωση ότι ο πόνος της αδελφικής θλίψης μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου, ο Σπένσερ είπε: «Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να πει την αλήθεια για την Νταϊάνα από την οπτική γωνία του αδελφού της… Θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα και να το κάνω με έναν ανοιχτά θετικό τρόπο».

Το «Swan Song: Νταϊάνα, η αδερφή μου», γραμμένο από τον αδελφό της, γνωστό ως Earl Spencer, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα στη Βρετανία και σε όλο τον κόσμο, αφηγούμενο την ιστορία της Νταϊάνα, από τη δική του οπτική γωνία, σύμφωνα με τον εκδότη του Michael Joseph, ένα τμήμα του Penguin Random House.

«Με την 30ή επέτειο από τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα στον ορίζοντα, έχω κατακλυστεί για άλλη μια φορά από αιτήματα για συνεντεύξεις σχετικά με την αδερφή μου. Αυτό με έπεισε να καταγράψω τις δικές μου σκέψεις και αναμνήσεις, μια για πάντα, αντί να έχω την ταλαιπωρία να διαβάζω ξανά τις απόψεις των άλλων, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε αναλήθειες που έχουν γίνει αποδεκτές με την πάροδο του χρόνου» δήλωσε ο Σπένσερ.