Ο Κίφερ Σάδερλαντ συνελήφθη στο Χόλιγουντ για επίθεση κατά οδηγού – Το βαρύ ποινικό παρελθόν του

Για ακόμη μία φορά απασχολεί τις αρχές ο ηθοποιός Κίφερ Σάδερλαντ ο οποίος συνελήφθη καθώς κατηγορείται για επίθεση και απειλές κατά οδηγού υπηρεσίας ride-shar.

Ο Καναδός ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του στη σειρά «24» ή στο «Επιζών της επόμενης ημέρας» συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας (12.01.2026) στο Χόλιγουντ καθώς φέρεται πως μπήκε στο όχημα και χτύπησε τον οδηγό ενώ στη συνέχεια τον απείλησε. Η έρευνα της αστυνομίας για την φερόμενη επίθεση από τον Κίφερ Σάδερλαντ είναι σε εξέλιξη.

Ο ηθοποιός αφού κατέβαλε εγγύηση 50.000 δολαρίων αφέθηκε ελεύθερος και αναμένεται να βρεθεί ενώπιων των δικαστικών αρχών στις 2 Φεβρουαρίου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές. Το 2007 καταδικάστηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παραβίαση όρων αναστολής σε 48 ημέρες φυλάκισης ενώ το 2009 είχε συλληφθεί ξανά για επίθεση. Το 2020 συνελήφθη για παράβαση του ΚΟΚ.