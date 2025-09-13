Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εκτελεί ανθρώπους στη Βόρεια Κορέα επειδή παρακολουθούν ξένες ταινίες

Ένα νέο επίπεδο αγριότητας ξεπέρασε το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα: σύμφωνα με την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που μετέδωσε το BBC, στη χώρα επιβάλλεται πλέον η θανατική ποινή σε όσους συλλαμβάνονται να παρακολουθούν ή να διακινούν ξένο οπτικοακουστικό υλικό, όπως ταινίες ή νοτιοκορεάτικα δράματα.

Μάρτυρες που διέφυγαν από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα περιγράφουν δημόσιες εκτελέσεις με εκτελεστικά αποσπάσματα, σχεδιασμένες να σπείρουν τον τρόμο. Η Κανγκ Γκιούρι, που κατέφυγε το 2023, αποκάλυψε ότι τρεις φίλοι της εκτελέστηκαν επειδή βρέθηκαν στην κατοχή τους νοτιοκορεάτικα προγράμματα: «Τους δίκαζαν μαζί με εμπόρους ναρκωτικών. Αυτά τα εγκλήματα αντιμετωπίζονται πλέον με τον ίδιο τρόπο».

Από το 2015, τουλάχιστον έξι νέοι νόμοι προβλέπουν τη θανατική ποινή για τέτοιες περιπτώσεις. Η αυξημένη αυστηρότητα αποσκοπεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στο να αποκόψει τον πληθυσμό από κάθε πληροφορία που προέρχεται από το εξωτερικό.

Ένας λαός πεινασμένος και υπό συνεχή επιτήρηση

Η έκθεση, που βασίζεται σε περισσότερες από 300 μαρτυρίες Βορειοκορεατών προσφύγων της τελευταίας δεκαετίας, περιγράφει μια καθημερινότητα που κυριαρχείται από τον φόβο, την πείνα και την καταναγκαστική εργασία. Το να έχει κανείς τρία γεύματα την ημέρα θεωρείται «πολυτέλεια», ενώ κατά την πανδημία του Covid πολλοί πέθαναν από την πείνα.

Ταυτόχρονα, οι αρχές περιόρισαν τη λειτουργία των ανεπίσημων αγορών, ζωτικής σημασίας για τις οικογένειες, και ενίσχυσαν τη φύλαξη των συνόρων, δίνοντας μάλιστα εντολή να πυροβολούνται όσοι επιχειρούν να διαφύγουν.

Η τεχνολογική πρόοδος αξιοποιείται πλέον για να ενισχύσει την παρακολούθηση, μετατρέποντας τη βορειοκορεατική κοινωνία σε «μία από τις πιο ελεγχόμενες στον κόσμο», τονίζει ο ΟΗΕ.

Στρατόπεδα, καταναγκαστικά έργα και «λατρεία της θυσίας»

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης ότι η χρήση καταναγκαστικής εργασίας έχει ενταθεί: χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ αυτών ορφανά και παιδιά του δρόμου, στρατολογούνται σε «ταξιαρχίες σοκ» για επικίνδυνα έργα, όπως κατασκευές και ορυχεία. Οι θάνατοι εργατών παρουσιάζονται ως ένδοξες «θυσίες» στον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Παράλληλα, τουλάχιστον τέσσερα πολιτικά στρατόπεδα παραμένουν σε λειτουργία. Οι κρατούμενοι υφίστανται βασανιστήρια, στέρηση και υποσιτισμό. Επιζώντες μαρτυρούν ότι είδαν συγκρατούμενους να πεθαίνουν από κακομεταχείριση, αν και ο ΟΗΕ καταγράφει μια «μικρή μείωση» στη βία των δεσμοφυλάκων.

Έκκληση για διεθνή δικαιοσύνη

Ο Ύπατος Αρμοστής Βόλκερ Τουρκ προειδοποιεί ότι, αν η κατάσταση συνεχιστεί, οι Βορειοκορεάτες «θα συνεχίσουν να υφίστανται πόνο, βίαιη καταστολή και φόβο». Ο ΟΗΕ ζητά το κλείσιμο των στρατοπέδων, την κατάργηση της θανατικής ποινής και την εκπαίδευση των πολιτών στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ωστόσο, για να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης απαιτείται απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Από το 2019, η Κίνα και η Ρωσία μπλοκάρουν κάθε προσπάθεια επιβολής νέων κυρώσεων κατά της Πιονγκγιάνγκ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε δίπλα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, σαφές σημάδι σιωπηρής υποστήριξης των δύο δυνάμεων.

Σύμφωνα με το BBC, η νέα αυτή έκθεση του ΟΗΕ υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη διεθνούς δράσης απέναντι σε ένα καθεστώς που φιμώνει όλο και περισσότερο τους πολίτες του.