Δεκαήμερη εκεχειρία Ισραήλ – Λιβάνου: Οι όροι, οι δεσμεύσεις και ο ρόλος των ΗΠΑ

Εκεχειρία διάρκειας δέκα ημερών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από εβδομάδες έντονων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ωστόσο ξεκαθάρισε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον νότιο Λίβανο, διατηρώντας στρατιωτική παρουσία για λόγους ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με διευκρινίσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η συμφωνία συνιστά ένα πρώτο βήμα αποκλιμάκωσης, καθώς Ισραήλ και Λίβανος αναγνωρίζουν ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου και δεσμεύονται να συμμετάσχουν σε απευθείας διαπραγματεύσεις καλής πίστης, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Βασικός στόχος των συνομιλιών είναι η επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης συμφωνίας που θα διασφαλίζει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Η συμφωνία προβλέπει αρχικά παύση των εχθροπραξιών για δέκα ημέρες, ως ένδειξη καλής θέλησης από την πλευρά του Ισραήλ. Η διάρκεια της εκεχειρίας μπορεί να παραταθεί, εφόσον υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρά σε ενέργειες αυτοάμυνας σε περίπτωση απειλών ή επιθέσεων, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν θα πραγματοποιεί επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στον Λίβανο κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, ο Λίβανος δεσμεύεται να λάβει ουσιαστικά μέτρα για να αποτρέψει τη δράση της Χεζμπολάχ και άλλων ένοπλων ομάδων, ώστε να μην πραγματοποιούνται επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο ζήτημα της κυριαρχίας, καθώς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την εθνική άμυνα και τον έλεγχο της χώρας.

Τέλος, Ισραήλ και Λίβανος απευθύνουν κοινό αίτημα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίσουν να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο ως διαμεσολαβητής, διευκολύνοντας την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη μιας μόνιμης συμφωνίας.