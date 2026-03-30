Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε στρατιώτες να σπάνε πλάκες τσιμέντου με τα κεφάλια τους – Δείτε βίντεο

Σε επιδείξεις στρατιωτικών δεξιοτήτων βρέθηκε ο Κιμ Γιονγκ Ουν με τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας να προχωρούν σε ακραίες δοκιμασίες αντοχής. Μάλιστα, σε κάποιες από τις δοκιμασίες οι στρατιώτες κλήθηκαν να σπάσουν τεράστιες πλάκες τσιμέντου με το κεφάλι τους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι επιδείξεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παρουσίασης για την στρατιωτική ισχύ της χώρας, ενώ ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε σε φωτογραφίες ιδιαίτερα χαμογελαστός και ευδιάθετος.

Σε μία από τις πιο παράξενες σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, στρατιώτες με στολές παραλλαγής έσπασαν μεγάλες πλάκες σκυροδέματος στο κεφάλι συναδέλφων τους, πριν εκτελέσουν πρόγραμμα πολεμικών τεχνών που περιλάμβανε ακροβατικές κινήσεις και συγχρονισμένες επιθέσεις.

Σε μία άλλη επίδειξη ένας στρατιώτης χτυπά με μεγάλη ξύλινη ράβδο έναν άλλον, σπάζοντας το ξύλο στα δύο.

Την ίδια ώρα, στρατιώτες κρατούσαν πλάκες τσιμέντου τις οποίες άλλος στρατιώτης κατέστρεφε με βαριοπούλα.

Η κάμερα στρεφόταν συνεχώς στον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος καθόταν σε μια μεγάλη λευκή πολυθρόνα πίσω από ένα ξύλινο τραπέζι, σχολιάζοντας την επίδειξη, ενώ στρατιωτικοί γύρω του γελούσαν με τις παρατηρήσεις του.