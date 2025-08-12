Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στέλνει χιλιάδες εργάτες από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία για να δουλέψουν σαν «σκλάβοι»

Χιλιάδες εργάτες από τη Βόρεια Κορέα φέρεται να στέλνονται στη Ρωσία από τον Κιμ Γιονγκ Ουν για να εργαστούν σε συνθήκες που θυμίζουν σύγχρονη δουλεία, σύμφωνα με έρευνα του BBC. Οι εργάτες αυτοί, που απασχολούνται κυρίως σε εργοτάξια, υποχρεώνονται να εργάζονται περισσότερες από 18 ώρες την ημέρα, διαμένουν σε ανθυγιεινές συνθήκες και στερούνται κάθε επαφή με τον έξω κόσμο.

Το βρετανικό δίκτυο πήρε συνέντευξη από έξι εργάτες από την Βόρεια Κορέα που είχαν σταλεί από τον Κιμ Γιονγκ Ουν και κατάφεραν να διαφύγουν από τη Ρωσία μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, καθώς και από Νοτιοκορεάτες αξιωματούχους και ερευνητές. Όλοι περιγράφουν μια εξαντλητική καθημερινότητα: ξύπνημα στις 6 το πρωί, εργασία έως τις 2 τα ξημερώματα, με μόλις δύο ημέρες ανάπαυσης τον χρόνο. Οι εργάτες κοιμούνται σε κοντέινερ γεμάτα έντομα ή σε ημιτελή κτίρια, υπό τη συνεχή παρακολούθηση πρακτόρων του βορειοκορεατικού καθεστώτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας από αυτούς, με το ψευδώνυμο Τζιν, διηγήθηκε ότι συνοδεύτηκε από τον αερολιμένα από πράκτορα ασφαλείας και οδηγήθηκε κατευθείαν σε εργοτάξιο. Ένας άλλος, ο Τάε, περιέγραψε πως τα χέρια του παρέλυαν κάθε πρωί από την κούραση της προηγούμενης ημέρας. Μάρτυρες αναφέρουν επίσης σωματική βία σε όσους καθυστερούσαν ή αποκοιμούνταν στη δουλειά.

Μισθοί που κατάσχονται από το κράτος

Αν και αυτές οι αποστολές στο εξωτερικό θεωρούνται περιζήτητες στη Βόρεια Κορέα λόγω της υπόσχεσης για υψηλότερες απολαβές, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Το μεγαλύτερο μέρος του μισθού παρακρατείται απευθείας από το κράτος ως «τέλος αφοσίωσης».

Το υπόλοιπο — συνήθως μεταξύ 100 και 200 δολαρίων τον μήνα — καταβάλλεται μόνο μετά την επιστροφή στη χώρα, ως μέσο αποτροπής αποδράσεων. Σε σύγκριση με άλλους ξένους εργάτες, οι Βορειοκορεάτες αμείβονται έως και πέντε φορές λιγότερο για εργασία πολύ πιο επίπονη.

Δίκτυο που επεκτείνεται παρά τις κυρώσεις

Παρά την απαγόρευση του ΟΗΕ από το 2019, που στόχευε να διακόψει τα ξένα έσοδα του καθεστώτος του Κιμ Γιονγκ Ουν, το BBC αναφέρει ότι τουλάχιστον 10.000 εργάτες στάλθηκαν στη Ρωσία το 2024. Οι νοτιοκορεατικές αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να ξεπεράσει τους 50.000 τα επόμενα χρόνια. Πολλοί καταγράφονται επίσημα ως «φοιτητές» για να παρακαμφθούν οι κυρώσεις.

Σύμφωνα με ειδικούς, η Μόσχα σκοπεύει ακόμη και να τοποθετήσει ορισμένους από αυτούς τους εργάτες σε έργα ανοικοδόμησης σε κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές. «Αυτοί οι εργάτες θα αποτελέσουν τη μόνιμη κληρονομιά της πολεμικής φιλίας ανάμεσα στον Κιμ και τον Πούτιν», σχολιάζει ο Αντρέι Λάνκοφ, ειδικός στις σχέσεις Βόρειας Κορέας – Ρωσίας.