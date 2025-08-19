Κόσμος

Ο Λαβρόφ επικρίνει τους Ευρωπαίους ηγέτες: «Θέλουν κατάπαυση του πυρός αλλά συνεχίζουν και δίνουν όπλα στην Ουκρανία»

O Ρώσος ΥΠΕΞ έπλεξε το εγκώμιο του Αμερικάνου προέδρου και της κυβέρνησής του σχετικά με τη στάση που κρατά από την σύνοδο στην Αλάσκα
Σεργκέι Λαβρόφ
Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ / Pavel Bednyakov / Pool via REUTERS

Θέση για την χθεσινή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, πήρε σήμερα (19.08.2025) ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο αρχηγός της διπλωματίας της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε πως το μόνο που έκαναν οι Ευρωπαίοι κατά τη σύνοδο με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι να ζητούν κατάπαυση του πυρός ενώ οι ίδιοι συνεχίζουν και δίνουν όπλα στον στρατό της Ουκρανίας.

«Οι Ευρωπαίοι επέμεναν διαρκώς μόνο σε μια κατάπαυση του πυρός και πως έπειτα απ’ αυτή θα εξακολουθούσαν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία», είπε συγκεκριμένα.

Όσον αφορά τη στάση της Αμερικής, ο Ρώσος ΥΠΕΞ ανέφερε πως από την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα αποδεικνύεται ότι η αμερικανική κυβέρνηση θέλει να πετύχει μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε πως η ατμόσφαιρα στη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ ήταν «πολύ καλή».

Παρόμοια στάση με του Ρώσου ΥΠΕΞ κράτησε και ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ που δήλωσε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες απέτυχαν να υπερισχύσουν του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας όμως ότι δεν είναι σαφές πώς θα παρουσιάσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το εδαφικό ζήτημα και το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας.

«Ο αντιρωσικός πολεμοχαρής Συνασπισμός των Προθύμων απέτυχε να υπερισχύσει του @POTUS στο γήπεδο αυτού του τελευταίου», έγραψε σήμερα ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά στο X.

«Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον κολάκεψε».

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε πως το ζήτημα είναι «τι θα τραγουδήσει» ο Ζελένσκι «σχετικά με τις εγγυήσεις και τα εδάφη όταν επιστρέψει στην πατρίδα του, μόλις φορέσει και πάλι την πράσινη στρατιωτική στολή του».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σουηδία: Ολόκληρη ιστορική εκκλησία μετακινείται πάνω σε ρυμουλκούμενη πλατφόρμα – Εντυπωσιακές εικόνες
Η εκκλησία είναι ένα από τα 23 μνημεία που έχουν ήδη μετακινηθεί στην Κιρούνα, με την LKAB να χαρακτηρίζει τη μετακίνηση αυτή «μοναδικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία»
Ξύλινη εκκλησία στη Σουηδία μεταφέρεται πάνω σε πλατφόρμα
Νέες φωτογραφίες από τη συνάντηση του Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες – «Σαν δάσκαλος και μαθητές»
Στα νέα καρέ φαίνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ να κάθεται στην προεδρική καρέκλα και απέναντί του να έχει τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, που είναι ο ένας δίπλα στον άλλον
Ντόναλντ Τραμπ / Τζόρτζια Μελόνι / Φρίντιρχ Μερτς / Εμανουέλ Μακρόν / Βολοντίμιρ Ζελένσκι 1
Financial Times: Η πρόταση Ζελένσκι στον Τραμπ για αγορά αμερικανικών όπλων με 100 δισ. δολάρια και οι κόκκινες γραμμές
Το έγγραφο δεν αναφέρει ποια ακριβώς όπλα ζητά να προμηθευτεί η Ουκρανία, αλλά το Κίεβο έχει ξεκαθαρίσει ότι επιθυμεί τουλάχιστον 10 συστήματα αεράμυνας Patriot αμερικανικής κατασκευής για την προστασία πόλεων και κρίσιμων υποδομών
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Newsit logo
Newsit logo