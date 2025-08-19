Ο Λαβρόφ επικρίνει τους Ευρωπαίους ηγέτες: «Θέλουν κατάπαυση του πυρός αλλά συνεχίζουν και δίνουν όπλα στην Ουκρανία»

Θέση για την χθεσινή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, πήρε σήμερα (19.08.2025) ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο αρχηγός της διπλωματίας της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε πως το μόνο που έκαναν οι Ευρωπαίοι κατά τη σύνοδο με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι να ζητούν κατάπαυση του πυρός ενώ οι ίδιοι συνεχίζουν και δίνουν όπλα στον στρατό της Ουκρανίας.

«Οι Ευρωπαίοι επέμεναν διαρκώς μόνο σε μια κατάπαυση του πυρός και πως έπειτα απ’ αυτή θα εξακολουθούσαν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία», είπε συγκεκριμένα.

Όσον αφορά τη στάση της Αμερικής, ο Ρώσος ΥΠΕΞ ανέφερε πως από την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα αποδεικνύεται ότι η αμερικανική κυβέρνηση θέλει να πετύχει μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε πως η ατμόσφαιρα στη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ ήταν «πολύ καλή».

Παρόμοια στάση με του Ρώσου ΥΠΕΞ κράτησε και ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ που δήλωσε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες απέτυχαν να υπερισχύσουν του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας όμως ότι δεν είναι σαφές πώς θα παρουσιάσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το εδαφικό ζήτημα και το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας.

«Ο αντιρωσικός πολεμοχαρής Συνασπισμός των Προθύμων απέτυχε να υπερισχύσει του @POTUS στο γήπεδο αυτού του τελευταίου», έγραψε σήμερα ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά στο X.

«Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον κολάκεψε».

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε πως το ζήτημα είναι «τι θα τραγουδήσει» ο Ζελένσκι «σχετικά με τις εγγυήσεις και τα εδάφη όταν επιστρέψει στην πατρίδα του, μόλις φορέσει και πάλι την πράσινη στρατιωτική στολή του».