Κόσμος

Ο Μακρόν «άλλαξε με ευγένεια τις ημερομηνίες» της Συνόδου Κορυφής της G7 για να δώσει το παρών ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος οργανώνει στις 14 Ιουνίου, την ημέρα των 80ών γενεθλίων του, έναν αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών στον Λευκό Οίκο
Εμανουέλ Μακρόν, Ντόναλντ Τραμπ
Yoan Valat/Pool via REUTERS

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η Γαλλία «άλλαξαν με ευγένεια τις ημερομηνίες» της προσεχούς συνόδου κορυφής της G7 «για να ληφθεί υπόψη η ατζέντα» του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο αξιωματούχος απάντησε στις πληροφορίες του Politico, σύμφωνα με την οποία η σύνοδος κορυφής, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 14-16 Ιουνίου, μετατέθηκε και θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου και αυτή ήταν μια κίνηση του Εμανουέλ Μακρόν για να παρεβρεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος οργανώνει στις 14 Ιουνίου, την ημέρα των 80ών γενεθλίων του, έναν αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών στον Λευκό Οίκο.

«Καθώς είναι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, οι εταίροι μας θεώρησαν απαραίτητη τη συμμετοχή του προέδρου Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της G7. Αλλαξαν με ευγένεια τις ημερομηνίες για να προσαρμοστούν στο πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Η ημερομηνία της συνόδου κορυφής είναι αποτέλεσμα διαβουλεύσεων με το σύνολο των εταίρων μας της G7», σχολίασε το Ελιζέ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Βρετανία συγκροτούν την «Ομάδα των Επτά».

Κάθε χώρα οργανώνει εκ περιτροπής τις υπουργικές συναντήσεις και τη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

Το σχήμα αυτό διαταράχθηκε από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, η οποία κλόνισε βαθιά τις παραδοσιακές συμμαχίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
126
119
85
69
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καλούν το Ιράν σε «αυτοσυγκράτηση» μέσω κοινής δήλωσης – «Καταδικάζουμε την δολοφονία διαδηλωτών»
«Οι ιρανικές αρχές έχουν την ευθύνη να προστατεύουν τον λαό τους και οφείλουν να εγγυώνται την ελευθερία της έκφρασης και την ειρηνική συνάθροιση χωρίς φόβο αντιποίνων» τονίζουν οι τρεις ηγέτες
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάθεται μαζί με τον Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρο της Γαλλίας, και τον Κίρ Σταρμερ, πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου
Σύμβουλος του Πούτιν απειλεί με βαλλιστικούς πυραύλους της ΕΕ: «Δεν υπάρχουν συστήματα αεράμυνας ικανά να τους αναχαιτίσουν»
Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κάλεσε τις χώρες - μέλη «να ψάξουν πιο βαθιά» στα αποθέματα της αντιαεροπορικής άμυνάς τους και «να ανταποκριθούν τώρα»
Στρατιωτικοί συμμετέχουν σε αυτό που το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αποκαλεί ανάπτυξη του ρωσικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik με υπερηχητική ταχύτητα και πυρηνική ικανότητα
Στο έλεος της κακοκαιρίας «Goretti» Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ολλανδία: Στο σκοτάδι χιλιάδες νοικοκυριά, ακυρώσεις πτήσεων
Ριπές ανέμων έως 213 χλμ/ώρα στη Γαλλία, περίπου 380.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό καθώς και 57.000 σπίτια στη Σκωτία και σε περιοχές της κεντρικής Αγγλίας
Καταιγίδα Goretti
Newsit logo
Newsit logo