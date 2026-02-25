Ο Μακρόν ετοιμάζει ιστορική ομιλία για την γαλλική πυρηνική αποτροπή στην συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης

Απέναντι στις παγκόσμιες γεωπολιτικές αναταράξεις και με τις ΗΠΑ – υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ – να αναθεωρούν τον ρόλο της αμερικανικής «ομπρέλας» προστασίας στην Ευρώπη, ο Εμανουέλ Μακρόν και η Γαλλία σκοπεύουν να «βγουν μπροστά».

Ειδικότερα, ο Εμανουέλ Μακρόν θα εκφωνήσει την Δευτέρα (02.03.2026) την πολυαναμενόμενη ομιλία του με θέμα την συμβολή της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής στην Ευρώπη, όπως ανακοίνωσε σήμερα (25.02.2026) το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα εκφωνήσει την ομιλία του από το Ιλ Λονγκ στην Βρέστη όπου σταθμεύουν τα τέσσερα πυρηνικά υποβρύχια που υπηρετούν την Ωκεάνια Στρατηγική Δύναμη της Γαλλίας (FOST) η οποία, μαζί με τις Αεροπορικές Στρατηγικές της Δυνάμεις διασφαλίζουν την γαλλική πυρηνική αποτροπή.

«Θα είναι μία σημαντική στιγμή της (προεδρικής) θητείας. Θα υπάρξουν αναμφίβολα σημαντικές μετατοπίσεις και εξελίξεις», δηλώνεται από το περιβάλλον του προέδρου της Γαλλίας.

Η ομιλία θα αποτελεί συνέχεια της ομιλίας της 7ης Φεβρουαρίου 2020, κατά την διάρκεια της οποίας, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε προτείνει στους Ευρωπαίους έναν «στρατηγικό διάλογο» για τον ρόλο της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής στην συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης και των κοινών ασκήσεων σε αυτόν τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα της εθνικής κυριαρχίας.

Η Γαλλία είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και η μόνη μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο ευρωπαϊκή χώρα που κατέχει πυρηνικά όπλα. Ολες οι υπόλοιπες χώρες προστατεύονται από την αμερικανική πυρηνική ομπρέλα, δηλαδή την διευρυμένη αμερικανική πυρηνική αποτροπή, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Οι ομιλίες αυτές αποτελούν επιβεβλημένη άσκηση για κάθε πρόεδρο της Γαλλίας, αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και ύστατο χειριστή της γαλλικής πυρηνικής δύναμης, η οποία θεωρείται από την Γαλλία ύστατη εγγύηση των ζωτικών της συμφερόντων. Ο πρόεδρος Μακρόν θα έχει εκφωνήσει από μία τέτοια ομιλία σε κάθε μία από τις δύο θητείες του.

«Ας είμαστε σαφείς: τα ζωτικά συμφέροντα της Γαλλίας έχουν πλέον μία ευρωπαϊκή διάσταση», είχε δηλώσει το 2020 σε μία ιστορική συνέχεια με τους προκατόχους του από τον πρόεδρο Σαρλ ντε Γκολ.

Εκείνη η ομιλία είχε αφήσει σχετικά αδιάφορους τους ευρωπαίους εταίρους της Γαλλίας, που τότε παρέμεναν πολύ προσηλωμένοι στην αμερικανική πυρηνική ομπρέλα και επιφυλακτικοί απέναντι σε μία πυρηνική αποτροπή από κοινού με την Γαλλία.

Έκτοτε οι τόνοι έχουν αλλάξει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πλέον αιματηρό πόλεμο στο ευρωπαϊκό έδαφος από το 1945, με την ενισχυμένη αντίληψη της ρωσικής απειλής στην Ευρώπη και τις όλο και μεγαλύτερες αμφιβολίες για την δέσμευση των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ ως προς την ασφάλεια της Ευρώπης.

Στην Ευρώπη, η ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν την Δευτέρα έχει δημιουργήσει προσδοκίες. Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε στις 13 Φεβρουαρίου στο Μόναχο στις «εμπιστευτικές συνομιλίες» που είχε με τον Εμανουέλ Μακρόν με θέμα «την ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή».

Τότε, ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε τονίσει ότι σχεδιάζει να διατυπώσει το γαλλικό «εθνικό δόγμα» μαζί με «ειδικές συνεργασίες, κοινές ασκήσεις και συμφέροντα ασφαλείας μαζί με ορισμένες χώρες-κλειδιά».