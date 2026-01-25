Ο Μακρόν με βίντεο βάζει τέλος στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών στη Γαλλία – Stop και στα κινητά στα σχολεία

Ψηφιακό φρένο στη Γαλλία βάζει ο Εμανουέλ Μακρόν. Με βίντεο που έφτιαξε ο ίδιος, ο Γάλλος Πρόεδρος προαναγγέλλει την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, καθώς και στην κατοχή κινητού μέσα στα σχολεία από τη νέα σχολική χρονιά.

Ο Εμανουέλ Μακρόν σκοπεύει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας και να απαγορεύσει στη Γαλλία τα social media για αγόρια και κορίτσια κάτω από την ηλικία των 15, από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2026 – 2027.

Σε βίντεο που έφτιαξε ο ίδιος, ο Γάλλος Πρόεδρος στέλνει σαφές μήνυμα πως από την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, θα απαγορεύονται τα κινητά τηλεφώνα στα σχολεία.

Επίσης, τίθεται εκτός νόμου και η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

«Οι εγκέφαλοι των παιδιών και των εφήβων μας δεν είναι προς πώληση. Τα συναισθήματά τους δεν είναι προς πώληση, ούτε πρέπει να χειραγωγούνται, είτε από αμερικανικές πλατφόρμες είτε από κινεζικούς αλγόριθμους», αναφέρει αρχικά στο βίντεο ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος Πρόεδρος ζήτησε επίσπευση της νομικής διαδικασίας, έπειτα από τα αποκαρδιωτικά στοιχεία έκθεσης της γαλλικής υγειονομικής αρχής, σύμφωνα με τα οποία:

– Ένας στους δύο εφήβους περνάει από δύο έως πέντε ώρες την ημέρα στα κινητά

– Περίπου το 90% των παιδιών ηλικίας 12 έως 17 ετών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο με κινητά

– Το 58% από αυτά χρησιμοποιούν τις συσκευές τους για κοινωνικά δίκτυα

– Η χρήση των κοινωνικών δικτύων έχει πολλές επιβλαβείς επιπτώσεις

The brain under a bell jar: Macron, authoritarian father of the scroll generation

By @BPartisans



Emmanuel Macron has made his decision. Clear. Sharp. Surgical.

“We are banning social media for children under 15,” he declared, his voice grave and his posture paternal, as… pic.twitter.com/3FvdMqhRQ9 — Brainless Partisans (@BPartisans) January 24, 2026

Αρκετές οικογένειες στη Γαλλία έχουν μηνύσει την TikTok για αυτοκτονίες εφήβων που, όπως ισχυρίζονται, συνδέονται με επιβλαβές περιεχόμενο.

«Το βλέπετε στην κοινότητα. Το βλέπετε με την αύξηση της κατάθλιψης, με την αύξηση του άγχους. Νομίζω ότι το κύκλωμα ανταμοιβής στον εφηβικό εγκέφαλο αναδιαμορφώνεται αυτή τη στιγμή. Αυτές οι επιπτώσεις δεν θα γίνουν γνωστές για μερικά χρόνια», τονίζει ο καθηγητής ψυχιατρικής και συμπεριφορικών νευροεπιστημών, Βιμπχάβ Ντεβάρ.

Η συζήτηση για τον περιορισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους νέους έχει ανοίξει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Βρετανία, Δανία και Νορβηγία, μεταξύ άλλων, εξετάζουν τη λήψη αντίστοιχων μέτρων για την ασφάλεια των παιδιών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία τον Δεκέμβριο του 2025 έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως, που απαγόρευσε επίσημα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εφήβους κάτω των 16 ετών.